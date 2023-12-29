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2023.. عام التحولات الكبرى

12/29/2023 7:25:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم يكن العام 2023 عادياً في سلسلة أحداثه، ما جعله عام التحولات الكبرى والأحداث المفصلية. حروب هنا وهناك، وتطورات جيوسياسية عاصفة، بينما حالة ((اللايقين)) بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي تتمدد في خطٍ متوازٍ مع تلك الأحداث.

وبموازاة ذلك، تلتقط ((البيان)) صورة بانورامية لأبرز الأحداث التي شهدها العالم في 2023:

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