2023.. عام التحولات الكبرى
التاريخ
12/29/2023 7:25:36 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
لم يكن العام 2023 عادياً في سلسلة أحداثه، ما جعله عام التحولات الكبرى والأحداث المفصلية. حروب هنا وهناك، وتطورات جيوسياسية عاصفة، بينما حالة ((اللايقين)) بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي تتمدد في خطٍ متوازٍ مع تلك الأحداث.
وبموازاة ذلك، تلتقط ((البيان)) صورة بانورامية لأبرز الأحداث التي شهدها العالم في 2023:
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