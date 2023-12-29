مشاورات مكثفة حول المبادرة المصرية للتهدئة

تكثف مصر مشاوراتها واتصالاتها لاستطلاع مواقف الأطراف المعنية بـ((الإطار المقترح)) من جانبها لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفيما أعلنت حركة ((حماس)) إيفاد وفد من مسؤوليها إلى القاهرة للتباحث بشأن الطرح المصري، تستمر الاتصالات المصرية على المسار الإسرائيلي كذلك، سيما وأن ((حكومة الحرب)) في تل أبيب لم تعلن إلى الآن موقفاً رسمياً، ولا تزال تدرس ((مقترحين منفصلين)) قدمتهما قطر ومصر بشأن تبادل الأسرى، وفق إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أكد أن بلاده ((لم تتلقَ حتى الآن أي ردود من أي طرف من الأطراف المعنية)) بشأن على ما وصفه بـ(الإطار المقترح)))، موضحاً أن ((المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار)).

وأكد مصدر مصري مسؤول، أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو ((مقترح أولي وستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف)). فيما أفادت مصادر مصرية مطلعة بـ((وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لمناقشة اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين)).

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار، أول من أمس، إلى أن إسرائيل تعمل على دراسة ((مقترحين منفصلين))، تقدمت بهما قطر ومصر، طرحتا للمضي قدماً في مسألة تبادل الأسرى.

وقال نتنياهو لأقارب الرهائن خلال لقاء معهم في تل أبيب: ((نحن نجري اتصالات في هذه اللحظة بالذات... لا أستطيع كشف تفاصيل الوضع، ونحن نعمل على إعادة الرهائن جميعاً، وهذا هو هدفنا)).

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