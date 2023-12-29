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ولاية ثانية تمنع ترامب من المشاركة في الانتخابات

12/29/2023 7:25:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت ولاية ماين الأمريكية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في عام 2021.

وفي وثيقة رسمية، أعلنت المكلّفة تنظيم الانتخابات في الولاية شينا بيلوز أن ترامب ((غير مؤهّل لمنصب الرئيس)) بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أيّ شخص شارك في أعمال ((تمرّد)) من تولي أي مسؤولية عامة.

وقالت بيلوز في القرار إن هجوم السادس من يناير 2021 ((جاء بناء على طلب وبعلم ودعم الرئيس المنتهية ولايته)).

وجاء في القرار الذي ردّ على طعون قدمتها مجموعة من الناخبين في ولاية ماين أن ((دستور الولايات المتحدة لا يتسامح مع الاعتداء على أسس حكومتنا، وقانون الولاية يتطلب التصرف رداً على ذلك)).

وسرعان ما انتقدت حملة ترامب قرار بيلوز، معتبرة أنه ((محاولة لسرقة الانتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت)).

كما سارع الجمهوريون إلى الدفاع عن ترامب، ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يسعى أيضاً للحصول على ترشيح الحزب.

من جهته، قال النائب الديمقراطي عن ماين جاريد غولدن إنه يتعين السماح لترامب بالمشاركة في الانتخابات إلى أن يُدَان فعلياً بارتكاب جريمة تمرّد.

وبذلك، تنضم ولاية ماين إلى ولاية كولورادو حيث خلصت المحكمة العليا إلى أن ترامب غير مؤهل لتولي الرئاسة.

واستندت القرارات في الولايتين إلى التعديل الـ14 من الدستور الأمريكي الذي يمنع أي شخص أقسم على حماية البلاد، ثم انخرط في تمرّد، من تولّي أي منصب.

وكانت كبيرة مسؤولي الانتخابات في ولاية كاليفورنيا رفضت أول من أمس استبعاد ترامب من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية الأمريكية الأكبر من حيث عدد السكان، في تحدٍّ لضغوط زملائها الديمقراطيين.

ومن المقرّر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن في مارس المقبل بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات.

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