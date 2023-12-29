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إسرائيل توسع عملياتها وسط وجنوب غزة

12/29/2023 7:25:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 84، بتصعيد إسرائيلي متواصل، حيث كثفت القصف براً وبحراً وجواً على المناطق الأكثر كثافة سكانية في غزة، ووسعت عملياتها وسط وجنوب غزة، مما أسفر عن عشرات القتلى أغلبيتهم من النساء والأطفال.

واستهدفت طائرات إسرائيل ومدفعيته وزوارقه الحربية عدداً من منازل الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها، ومساجد، وسط وجنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)): ((إن 40 فلسطينياً قتلوا جراء قصف طائرات إسرائيلية ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع)).

وأشارت المصادر، إلى أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل.

استهداف قافلة مساعدات

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة إلى أكثر من 21 ألف قتيل، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة ((على طريق حدده الجيش)). وأضافت في بيان أن ((قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار)).

تدمير مواقع أثرية

وكشفت مصادر إعلامية في غزة أن إسرائيل استهدفت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي من أصل 325 موقعاً في القطاع، في حربها المستمرة.

وذكرت أن من بين أبرز تلك المواقع كنيسة جباليا البيزنطية، والمسجد العمري في جباليا، بالإضافة إلى مركز المخطوطات والوثائق القديمة في مدينة غزة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل ضابط في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش في هذه المعارك إلى 168 جندياً وضابطاً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سمح بنشر هوية الضابط القتيل، وهو النقيب احتياط هاريل شارفيت، البالغ من العمر 33 عاماً، وقتل في معارك شمال قطاع غزة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 168 قتيلاً، بينما ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 502 قتيل.

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