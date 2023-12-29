تقارير «البيان»: النازحون الفلسطينيون يتكدسون في رفح من دون مأوى

تجاوز عدد النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، الـ657 ألفاً، يعيش جزء كبير منهم من دون مأوى. حيث يفترش الأغلبية الشارع بعدما هجر آلاف النازحين منازلهم، تاركين متاعهم، إذ كان كل همهم النجاة بأرواحهم، بعدما أمضوا لحظات عصيبة، عاشوا خلالها الموت والرعب في كل ليلة، لكن معاناتهم تضاعفت بعد أن فشلت كل محاولاتهم توفير سكن ملائم، وباتوا لا يفكرون بمال أو متاع، وهاجسهم الاستقرار في منزل إلى حين العودة.

أصبح العثور عن منزل للسكن في مدينة رفح، مهمة مستحيلة، إثر النزوح الجماعي وغير المسبوق إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، وتعذر إقامة النازحين في الخيام التي خصصت لهم، مع حلول فصل الشتاء.

منازل الفلسطينيين في رفح غصت بالمستضافين من الأقارب، وحتى بعض المستودعات والمخازن التجارية والمكاتب تم تأجيرها للسكن، وما زالت آلاف العائلات تبحث عن منازل للإقامة فيها، لكن مهمة البحث عن منزل، أضحت كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، كما يقول نازحون.

وعبثاً راح الفلسطيني محمـد الجبور النازح من خان يونس يبحث عن أي مكان يأويه وعائلته، بعد قضاء يومين في العراء بسبب الاكتظاظ الشديد في مدارس الإيواء، لكنه لم يفلح في مهمته، موضحاً: ((لم أجد منزلاً ولا حتى حاصلاً نقيم فيه، وأدركت أن العثور على أي مأوى أصبح ضرباً من المستحيل، فأعداد النازحين في تزايد، ورفح محافظة صغيرة، ولم يكن بمقدورها استيعاب هذا الكم الهائل، ويبدو أن الخيام باتت خيارنا الإجباري والوحيد)).

ويوالي الجبور: ((حتى لو توفرت غرفة واحدة، أو شقة قيد الإنشاء، سنعتبر أنفسنا محظوظين، وسنقيم فيها إلى حين انتهاء هذه المحنة)) مبيناً أنه لولا استضافة أهالي رفح لعدد من النازحين، لكانت الأوضاع أكثر صعوبة.

وبعد عناء شديد، وجد الفلسطيني خليل الشاعر مستودعاً يعود لأحد التجار في مدينة رفح، كان يستخدمه لتخزين بضاعته قبل أن تنفد، منوهاً إلى أن العديد من النازحين يطرقون بابه بشكل يومي، للسؤال إن كان المستودع متاحاً للإيجار، أو بالإمكان تقاسمه مع عائلة أخرى.

قلق على المنازل

وجه آخر لمعاناة النازحين، يتمثل في قلقهم الدائم على منازلهم التي تركوها خلفهم، بعد أن فروا منها تحت القصف العشوائي، فيروي أحمد أبو القمصان النازح من مخيم جباليا، أن آخر ما يعرفه عن منزله، أنه أصيب بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى إصابته بأضرار بالغة، موضحاً أنه يعيش في حالة قلق دائم على مصير منزله، إذ يمكن إصلاح الأضرار التي لحقت به في حال اقتصر الأمر على القذيفة ذاتها، في حين سيعاني ويلات التشرد إذا استهدف المنزل بقذيفة أخرى وتم هدمه.

وعلى الدوام يحاول أبو القمصان الاتصال بأي من جيرانه الذين لم يغادروا المخيم، للاطمئنان على منزله، دون أن يفلح في مبتغاه، بسبب الانقطاع المستمر للاتصالات والإنترنت، متمنياً أن يعود إليه مع عائلته قريباً، خصوصاً بعد أن مل حياة الخيمة، وكل محاولاته البحث عن منزل باءت بالفشل.

تركوا كل شيء

من بين النازحين، ثمة عائلات عانت التهجير في حرب العام 2014، والتي استمرت لـ51 يوماً، وبعضها لم تعد إلى منازلها إلا بعد نحو ثلاث سنوات، لكن معاناتهم هذه المرة أصعب وأشد، لتزامنها مع فصل الشتاء، وعجزها عن توفير منزل بديل حتى تمر الأزمة.

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