شظايا التوتر في جنوب لبنان تطال «اليونيفيل»

في توقيت مريب، جاءت حادثتا الاعتداء على دوريات لقوات حفظ السلام الدولية ((اليونيفيل))، في بلدتَي الطيبة وكفركلا الحدوديتين في جنوب لبنان، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لتعيد تسليط الضوء على دور هذه القوات، وتضيف عنصراً إضافياً على الأوضاع الحرجة في تلك المنطقة، خصوصاً في ظلّ الظروف والمواجهات الحربيّة والتوتر التي يشهدها الجنوب، وعليه، ارتفع منسوب تساؤل أوساط معارضة عما إذا كان هناك قرار ما للإجهاز على آخر ((شواهد)) وآثار ومعالم القرار الدولي 1701، المعلّق قسرياً منذ 8 أكتوبر الماضي، وذلك من بوّابة ممارسة التضييق على ((اليونيفيل)) لأهداف معينة، لن يكون أقلّها إطلاق رسائل مباشرة أو غير مباشرة، إلى إسرائيل والمجتمع الدولي، بجاهزيّة ((حزب الله)) لإنهاء كل مفاعيل الـ((1701)) كوسيلة من وسائل المواجهات الميدانية الجارية.

ففي أقل من 24 ساعة، سُجلت حادثتا اعتداء على ((اليونيفيل)): الأولى في بلدة الطيبة، حيث أفيد عن إشكال وقع بين ((مجهولين)) ودورية تابعة للكتيبة الإندونيسية، بعدما اعترض ((المجهولون)) الدورية وتهجموا عليها وأقدموا على تكسير زجاج الآلية، ما أدى إلى إصابة أحد عناصرها بجروح، فيما الثانية تمثلت بقيام مجموعة من الشبان باعتراض طريق دورية تابعة لـ((اليونيفيل)) من الكتيبة الفرنسية أثناء مرورها في بلدة كفركلا، وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتها بعصا حديدية، من دون وقوع إصابات. علماً أن ((اليونيفيل)) اعتبرت، في بيان أصدرته، أن الاعتداءات على من يخدمون قضية السلام ((تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني))، وطالبت السلطات اللبنانية بضرورة إجراء ((تحقيق كامل وسريع، وتقديم الجناة إلى العدالة)).

وفيما سارع ((حزب الله)) إلى تبرئة ساحته والتنصّل من أي مسؤولية في ارتكاب الحادثتين، فإن المواقف الداخلية التي صدرت في هذا الشأن توزعت بين حدّي اعتبار البعض أن ما حصل هو بمثابة مؤشر خطر إلى عودة الجنوب ساحة لتبادل الرسائل، ونظر البعض الآخر إلى ما حصل كـ((حادثة مستنكرة)) مجردة من الخلفيات والأهداف، في حين أجمعت مصادر سياسية معارضة لـ((البيان)) على أن المطلوب هو ردْع ((حزب الله)) تحديداً، الذي يقف دوماً في وجه القرارات الدوليّة ليقول: ((أنا هنا.. والأمر لي))، والاعتراض بوضوح على تهويله على ((اليونيفيل)) وتوعّدها، أكان بالمباشر أو عبر الأهالي، فهل ((تنتفض)) الدولة لنفسها ولهيبتها وشرعيّتها؟

وفي خلاصة المشهد، وإلى حين انتهاء التحقيقات المرتبطة بهذا الشأن، لا تزال خيوط ما جرى معقودة على بلدتَي الطيبة وكفركلا، لكنها رسمت، مرة جديدة، خطوطاً حمراء مع أصحاب القبعات الزرق ووضعت الأهالي أمام عواقب ومسؤوليات. ذلك أن الأزمة أصبحت دولية، ومع قوات طوارئ غالباً ما تسيّر دورياتها بأمن وحسن سلوك، ولا تخرق قواعد الاشتباك إلا في حالات نادرة. وعليه، ارتفع منسوب المطالبة بتسليم كل من له صلة بهاتين الحادثتين فور تحديد هوياتهم.

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