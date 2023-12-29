زيلينسكي: روسيا أطلقت 110 صواريخ على أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ فوق أوكرانيا، في أكبر هجوم في الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين، فيما أعلنت موسكو اعتراض 3 صواريخ أوكرانية من طراز ((هارم)) وتدميرها فوق مقاطعة بيلغورود.

وقال زيلينسكي، على منصة ((إكس))، أمس، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريباً الموجودة في ترسانتها: صواريخ كينجال، وصواريخ إس - 300، وصواريخ كروز ومسيّرات. أطلقت قاذفات استراتيجية، وصواريخ إكس-101/إكس-505. أُطلق ما مجموعه نحو 110 صواريخ على أوكرانيا أُسقط الجزء الأكبر منها.

قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي لها منذ بداية الحرب مستهدفة البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية.

وكتب قائد الجيش الأوكراني على تطبيق تليغرام، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 27 طائرة مسيرة و87 صاروخ كروز. وذكر قائد القوات الجوية أن الهجوم كان ((أضخم هجوم جوي)).

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض 3 صواريخ أوكرانية من طراز هارم أمريكية الصنع وتدميرها فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: ((تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ (هارم) المضادة للرادار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية)).

وأضافت: ((تم تدمير 3 صواريخ أوكرانية من طراز HARM مصنوعة في الولايات المتحدة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود)).

من جهة أخرى، أعلنت الدفاع الروسية أيضاً أن قواتها نفذت 50 ضربة في وقت واحد، وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة، استهدفت مواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.. مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع بلغت نحو 4685 جندياً، إضافة إلى عشرات القطع من المعدات العسكرية.

في الاثناء، أكدت بولندا أن صاروخاً روسيّاً دخل مجالها الجوي صباح أمس، قبل أن يخرج منه نحو أوكرانيا، على ما أعلن الجيش البولندي، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)).

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا: ((كل شيء يشير إلى أن صاروخاً روسياً دخل المجال الجوي البولندي، رصدناه بالرادار، وغادره فورا باتجاه أوكرانيا)).

وكانت قيادة عمليات الجيش البولندي، قد أعلنت في وقت سابق أن جسماً مجهولاً دخل المجال الجوي لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من ناحية الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أفادت به وكالة ((رويترز)).

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