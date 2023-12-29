الإمارات: هجمات المستوطنين بالضفة بلغت نقطة «اللاعودة»

دعت دولة الإمارات مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ ((خطوات جريئة)) بشأن الحرب في قطاع غزة، وحذرت من أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة بلغت نقطة ((اللاعودة)).

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة دعت لها الإمارات من أجل مناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، إن ((كافة الوعود بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة باتت واهية)).

وحذرت معالي السفيرة لانا نسيبة من أن الحرب في قطاع غزة تتسبب في غرس التفكير المتطرف بالشرق الأوسط، لافتة إلى أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة العربية بات يمثل نقطة لاعودة.

وشهدت الضفة الغربية هجمات عنيفة، بما في ذلك إطلاق النار على الفلسطينيين على يد مستوطنين مسلحين، ما دفع حتى أقرب حلفاء إسرائيل، الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى إدانة العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون وطالبوا بمحاكمة المذنبين بارتكاب الجرائم.

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن الرهائن. وحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات بالمنطقة.

وقال ((هناك خطر مستمر من حدوث صراع إقليمي واسع كلما طال أمد الصراع في غزة.

تصاعد العنف في الضفة الغربية بما في ذلك العمليات الإسرائيلية المكثفة وعنف المستوطنين أمر مقلق للغاية)).

من جهته قال ممثل فلسطين بمجلس الأمن، إن ((العدوان الإسرائيلي أهدافه إجرامية تدمر الفلسطينيين وتدفعهم للتشرد)).

وأوضح ممثل فلسطين، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أنه يجب وقف المجازر الإسرائيلية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشدداً على أنه لا ينبغي تبرير القتل العشوائي بحق المدنيين في قطاع غزة.

ودعا إلى حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، ووقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام بقطاع غزة. وأضاف: ((لا يمكن تجاوز أو تخطي الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين والأطفال في قطاع غزة، ويجب دعم الجهود الفلسطينية لإقامة العدالة دون أي عوائق، فمن الضروري أن تتوقف المأساة في قطاع غزة)).

ونجحت الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري في تمرير قرار أممي يطالب بتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد جهود لتفادي فيتو أمريكي على مشروع القرار.

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