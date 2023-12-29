طالبات يبتكرن مرشحات مستدامة للحد من الانبعاثات الكربونية

ابتكرت طالبات من جامعة الوصل في دبي مرشحات تساعد على تقليل انبعاثات الكربون الناتج عن احتراق وقود السيارات والمصانع، حيث تحتوي هذه المرشحات على مواد امتصاص مستدامة وصديقة للبيئة، تتميز بقدرتها الفائقة على امتصاص كميات هائلة من الانبعاثات الكربونية من عوادم السيارات ومداخن المصانع والناتج عن زيادة النشاط الصناعي، والذي يؤثر سلباً على الصحة العامة وعلى البيئة بشكل عام، فضلاً عن أن هذه الانبعاثات الكربونية والسامة تسهم في زيادة تأثير التغيرات المناخية وزيادة الاحتباس الحراري سنوياً.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل في دبي أن الجامعة حريصة على توفير بيئة ابتكار أكاديمي ومنظمة بحث علمي متميزة، إلى جانب حرصها على ترسيخ مفهوم الإبداع ورعاية الطالبات الموهوبات. ولفت إلى أن الجامعة من خلال أنشطتها الصفية واللاصفية تعزز الشغف لدى الطالبات بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال لمواكبة توجهات الدولة المستقبلية.

وأوضحت الطالبات، وهنَّ: لما سليمان، وجواهر عشماوي، وأمل عبد الجبار، وفاطمة صالح، وأمل عيسى، وأمل سعيد، وشيخة جاسم، ونور خضر، وآمنة ناصر، أن المشروع الذي أطلقن عليه اسم O2 car، عبارة عن جهاز ترشيح مستدام يتضمن مواد طبيعية مستخرجة من النباتات، ويوضع داخل عوادم السيارات ومداخن المصانع، ومداخن محطات توليد الكهرباء، حيث يعمل على تنقية الدخان وتحويله إلى أكسجين.

وأشرن إلى أن الفلتر يمكن أن تستفيد منه شركات تصنيع السيارات والمصانع، ومحطات توليد الكهرباء، لاسيما وأن تراكم ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سببه المصانع وعوادم السيارات، ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه نظراً لاستمرار حرق مزيد من الوقود الملوث للبيئة، وتوسع نشاطات الإنسان الصناعية سواء لإنتاج الطاقة الكهربائية من الوقود الأحفوري أو في الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والأسمنت وغيرها من وسائط النقل المختلفة.

وقالت الطالبات إن الابتكار سيسهم في تقليل الأمراض، موضحات أن الجهاز مصنوع من السيراميك المسامي الصديق للبيئة، حيث يتضمن مواد مستدامة مستخرجة من النباتات وهي البامبو واللبلاب الإنجليزي، والسرخس والطحالب الزرقاء والصبار، تقوم بتنقية الدخان في عوادم السيارات ومداخن المصانع، وتمتص الملوثات السامة وجزيئات الدخان، وتعتبر فعالة في إزالة ثاني أكسيد الكربون من مخاليط الغاز الأخرى بما في ذلك الغاز الحيوي والغاز الطبيعي.

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