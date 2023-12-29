شرطة عجمان تستعرض جهود تعزيز الأمان وجودة الحياة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ترأس العميد خالد محمد النعيمي، نائب القائد العام لشرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور أعضاء اللجنة من المديرين العامين، ومديري الإدارات، ورؤساء المراكز بشرطة عجمان.
وأثنى نائب القائد العام لشرطة عجمان على الجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن والأمان وحماية الإنسان من خلال تنفيذ المبادرات، والإسهام في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تحقق أفضل مستويات جودة الحياة. وناقش الاجتماع نتائج مؤشرات قياس الأداء والإنتاجية في مراكز الشرطة الشاملة، ومراكز الشرطة الخارجية، كما تم عرض تقرير المخالفات والحوادث المرورية، ودوافع ارتكاب المخالفات ومسببات الحوادث المرورية الواقعة والبحث في السبل الحديثة للحد منها.
كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المبادرات التي تنفذها القيادة لدعم وتعزيز مؤشر الشعور بالأمان في الإمارة.
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