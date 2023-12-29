شرطة عجمان تستعرض جهود تعزيز الأمان وجودة الحياة

ترأس العميد خالد محمد النعيمي، نائب القائد العام لشرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور أعضاء اللجنة من المديرين العامين، ومديري الإدارات، ورؤساء المراكز بشرطة عجمان.

وأثنى نائب القائد العام لشرطة عجمان على الجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن والأمان وحماية الإنسان من خلال تنفيذ المبادرات، والإسهام في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تحقق أفضل مستويات جودة الحياة. وناقش الاجتماع نتائج مؤشرات قياس الأداء والإنتاجية في مراكز الشرطة الشاملة، ومراكز الشرطة الخارجية، كما تم عرض تقرير المخالفات والحوادث المرورية، ودوافع ارتكاب المخالفات ومسببات الحوادث المرورية الواقعة والبحث في السبل الحديثة للحد منها.

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المبادرات التي تنفذها القيادة لدعم وتعزيز مؤشر الشعور بالأمان في الإمارة.

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