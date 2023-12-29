ثاني الزيودي: الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الصيدلانية والطبية

بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء في اجتماعه الأول بعد اعتماد تشكيله من مجلس الوزراء آليات تحقيق الأهداف الطموحة للمؤسسة، وتعزيز نهج تعاوني لدعم الصحة العامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الصيدلانية والطبية.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور الدكتورة مها تيسير، نائب رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المديرة العامة المؤسسة، وأعضاء المجلس: الدكتور عيسى عبدالفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.

وناقش مجلس الإدارة آليات بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستقطاب أفضل الكوادر لضمها لفريق العمل، إضافة إلى مناقشة الخطة التشغيلية للمؤسسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى الإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرضى وأفراد المجتمع من خلال ضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية والدوائية.

وسلط معالي الدكتور ثاني الزيودي، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس، الضوء على الأهداف الرئيسية للمؤسسة، التي تشمل تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الصيدلانية والطبية، عبر زيادة الاهتمام بالبحث والتطوير، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية الوطنية للمنتجات الطبية والصيدلانية عالية الجودة.

وقال معاليه: ((إن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً لاقتصاد المستقبل وقطاعاته القائمة على المعرفة والابتكار، ووجهة مفضلة لجذب الاستثمارات والكفاءات في مختلف المجالات، وخصوصاً القطاع الطبي والتصنيع الدوائي، ومن هنا جاء استحداث مؤسسة الإمارات للدواء، الذي يعد قراراً استراتيجياً لتطوير قدراتها الوطنية في تصنيع الدواء، وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي، إضافة إلى الإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرضى وأفراد المجتمع من خلال ضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية والدوائية)).

وأضاف معاليه: ((إن مؤسسة الإمارات للدواء تستهدف دعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة، وضمان الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية)).

ومن جهتها، أكدت الدكتور فاطمة الكعبي أن مؤسسة الإمارات للأدوية تستعد لتغيير مشهد الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي في الدولة، والإسهام بشكل إيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي.

وقالت إن المؤسسة وتنفيذاً لمخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، ستواصل خلال المرحلة المقبلة بناء هيكلها التنظيمي واستقطاب فريق عمل يتمتع بالكفاءة بهدف ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في تعزيز معايير الرعاية الصحية بالدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

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