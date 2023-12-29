أطباء يحذرون من حقن الفيتامينات في الوريد

شهدت الفترة الأخيرة الترويج بشكل ملحوظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المحطات التلفزيونية، لحقن الفيتامينات بالوريد في إعلانات يتصدرها بعض المشاهير بهدف الترويج لتلك الحقن كحل سريع للطاقة والحيوية، إلا أن الدراسات العلمية وعدداً من الأطباء المتخصصين أكدوا خطورة هذه الحقن على الصحة العامة.

وفي استجابة سريعة لتلك الإعلانات لجأ البعض إلى تعاطي تلك الحقن بهدف زيادة الطاقة والنشاط ولتحسين البشرة والشعر كما تروج الإعلانات، غير مدركين بأن الإفراط في تناول الفيتامينات قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة منها الفشل الكلوي والتسمم وارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر بدوره على صحة القلب.

وأكد الدكتور عادل سجواني، طبيب استشاري في طب الأسرة لـ((البيان))، أن إبر الفيتامينات في الوريد التي يروج لها البعض بأنها تعطي طاقة وحيوية ونشاطاً مجرد إعلانات تجارية، بل وتشكل خطورة بالغة في بعض الحالات على وظائف الجسم.

ولفت إلى أن الفيتامينات نوعان تهضم عن طريق الدهون وأخرى تهضم عن طريق الماء، وعند الحصول على الفيتامينات عن طريق الوريد يؤدي ذلك إلى زيادتها في الجسم ، وهو ما يسبب فشلاً كلوياً وتسمماً بسبب تجمعها بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن هذه الحقن لم يثبت علمياً فوائدها كأنها تمنح الطاقة والنشاط أو نضارة البشرة كما يروج لها، مؤكداً خطورة تلك الحقن على الصحة العامة، فضلاً عن كونها إهداراً للمال.

وأفاد الدكتور سجواني بأن الجسم يحصل على الفيتامينات من المصادر الغذائية، وأغلب المجتمعات العربية والخليجية متوفر لها كافة أنواع المواد الغذائية التي تعد مصدراً آمناً في الحصول على احتياجات الجسم بطريقة سليمة.

وأردف بأن هذه الحقن توصف لحالات نادرة جداً وضمن اشتراطات خاصة وتحت إشراف طبي، وذلك عكس ما يروج لها في عيادات التجميل، موضحاً أن الأعراض الجانبية المحتملة لحقن الفيتامينات في الوريد، خصوصاً عند الحصول على جرعة عالية، تتمثل في زيادة حمل السوائل في الدم عند مرضى ارتفاع ضغط الدم أو القلب، مما يعرضهم لحدوث تلف في الكلى أو القلب بشكل مؤقت وأحياناً دائم.

ولفت إلى أن تناول هذه التركيبات بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والدوار والإغماء، مشيراً إلى أن الحصول على جرعة عالية لمرة واحدة من فيتامين (د) أمر حيوي لصحة العظام، إلا أن تكرار الجرعة بضع مرات قد يؤدي إلى فقدان كثافة العظام. وأوضح أن الدراسات العلمية تشير إلى أن مكملات فيتامين (د) تزيد من إنتاج الخلايا التي تحطم أنسجة العظام، وفي الوقت نفسه، تؤدي جرعة زائدة من فيتامين (أ) الذي يدعم الرؤية والجهاز المناعي والجلد، إلى عدم وضوح الرؤية والغثيان والصداع والإرهاق.

من جهة أخرى وبحسب تقرير نشرته صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية أكد الدكتور تاكاكس إستفان مدير الطب الباطني والأورام بجامعة ((سيميلويس)) في بودابست العلمية، أن حقن الفيتامينات التي يروج لها البعض بأنها تعزز المناعة، وتحسن اللياقة البدنية، عار تماماً من الصحة، فهي في الحقيقة تؤدي إلى ((تدهور الصحة)) لأن الفيتامينات التي يتم تناولها عبر الوريد تتجاوز الأمعاء والكبد، ما يجعل الجسم غير قادر على تحملها بأمان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التسمم، كما أن أخذ أي جرعة زائدة من أي فيتامين يضعف العظام ويسبب حصوات مؤلمة في الكلى.

وأشار الدكتور إستفان إلى أن الحقن الوريدية تحتوي على فيتامينات منها A وD وE، المعروفة بأنها تدعم الرؤية وصحة العظام وجهاز المناعة، لكن المشكلة تكمن في أن الجسم يستغرق وقتاً طويلاً لتكسير هذه الفيتامينات في حال لم يتم تناولها عن طريق الفم.

وشدد على عدم تناول تلك الفيتامينات بكميات كبيرة لتفادي خطورتها، مشيراً إلى أنه غالباً ما تضخ القطرات الوريدية جرعات تصل إلى 25000 مجم أي أكثر من 600 مرة من الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين (40 مجم)، تحت شعار تعزيز المناعة.

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