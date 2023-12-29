تخريج الدفعة الأولى من برنامج رواد المستقبل «أطلق للصغار»

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، احتفل الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لرواد المستقبل ((أطلق للصغار)) تحت شعار ((اقتصاد الفضاء والخدمات اللوجستية))، الذي انطلق لدعم البرامج الوطنية والتحول الرقمي في دولة الإمارات.

كما يهدف إلى تحفيز الأطفال على تبني البرمجة والتقنيات التكنولوجية المتقدمة وإتقان لغة المستقبل، والاحتفاء بالابتكار والمبرمجين الصغار وإشراكهم في فعاليات نوعية تأهلهم لقيادة مسيرة الدولة نحو المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

مشاركون

شارك في البرنامج التدريبي لرواد المستقبل ((أطلق للصغار)) 59 متدرباً ومتدربة من الفئة العمرية 7 سنوات وحتى 15 عاماً، تم تدريبهم على 5 مسارات تخصصية، هي: ((مطور تطبيقات، مطور مواقع، مصمم واجهة مستخدم، مخرج فني، مخرج وسائط متعددة)).

وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إقامة فعاليات هاكاثون لرواد المستقبل، الذي قدم ثمرة نتاج الخبرات التي اكتسبها المتدربون والمتدربات الصغار في البرنامج، والتي تجسدت في مشاريع من إبداعاتهم تسهم في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، كل في تخصصه.

ويعد برنامج رواد المستقبل دفعة خاصة ضمن برنامج ((أطلق)) الرائد الذي تم إطلاقه عام 2020، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، وبتنظيم الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وشهد إطلاق خمس دفعات.

وبلغ إجمالي المنتسبين بجميع الدفعات 261 منتسباً ومنتسبة، وتجاوزت طلبات التسجيل 5500 طلب التحاق، وقد تم تنظيم ما يزيد على 2500 جلسة تدريبية، سجل ما يفوق 105 آلاف ساعة تدريبية، وحصل المنتسبون على أكثر من 1100 شهادة معتمدة.

وبهذه المناسبة قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: إن البرنامج التدريبي لرواد المستقبل ((أطلق للصغار)) كان خير ختام لعام 2023 الحافل بالإنجازات والمبادرات الرائدة، والذي أكدنا خلاله سعينا المتواصل للعمل المخلص والجاد للحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية، وذلك بعدما اتسعت رؤيتنا، وتراكمت وتعمقت خبراتنا، وتضاعفت قدراتنا على مواكبة المتغيرات.

جهود

وتابعت: يأتي برنامج ((أطلق للصغار)) في إطار جهودنا الواسعة التي تهدف إلى بناء كوادر وطنية من جميع فئات المجتمع وتعزيز قدراتهم في مجال الابتكار التكنولوجي ودعم مواهبهم وتوظيفها وفق أفضل الممارسات العالمية لاستشراف المستقبل الرقمي القائم على التكنولوجيا المتطورة.

وأشارت إلى أن هذا ما ترجمه برنامج ((أطلق))، الذي شهد تخريج 4 دفعات بمشاركة 170 منتسبة في البرنامج التدريبي، الذي أعلن بعدها عن إطلاق دفعته الخامسة التي فتح معها الباب لمشاركة الشباب، سعياً لتأهيل قادة المستقبل من الجنسين لتحقيق الاستدامة في تطوير الأعمال والقطاع الاقتصادي، معربة عن فخرها بانضمام الأطفال للبرنامج التدريبي ((أطلق للصغار)) وتخريج الدفعة الأولى.

فرصة

من جانبها، قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن ((أطلق للصغار تحت شعار اقتصاد الفضاء والخدمات اللوجستية)) يعد فرصة فريدة للاحتفاء بالمبرمجين الصغار، وهي خطوة استراتيجية نحو تمكينهم في مجالات حيوية مثل الفضاء واللوجستيات.

وتهدف هذه المبادرة إلى إثراء معارفهم وإلهامهم للابتكار والتفكير النقدي، مع ترسيخ حب التعلم والاستكشاف، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في مجالات علمية وتقنية متنوعة.

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