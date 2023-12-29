محمد بن سعود يحضر أفراح المسافري والخاطري

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل زفاف جمعة إبراهيم سيف المسافري، إلى كريمة خلفان نايع بن حافش الخاطري، في صالة ((البيت متوحد)) بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة.
وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.
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