محمد بن سعود يحضر أفراح المسافري والخاطري

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل زفاف جمعة إبراهيم سيف المسافري، إلى كريمة خلفان نايع بن حافش الخاطري، في صالة ((البيت متوحد)) بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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