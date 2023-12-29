مذكرة تفاهم لدعم جهود توظيف المواطنين في دبي بالقطاع الخاص

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومجموعة عيسى صالح القرق مذكرة تفاهم لدعم جهود التوطين في إمارة دبي، وتهدف الاتفاقية للمساهمة في تحقيق مستهدفات دمج وإشراك المواطنين في القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية مع دعم جهود تطوير وتنمية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص.

ووقّع الاتفاقية في مقر المجلس عبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وعن مجموعة عيسى صالح القرق، عيسى فريد القرق الرئيس التنفيذي للمجموعة.

اتفاقية

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى استثمار التنوّع الثري في الخبرات والمجالات لمجموعة عيسى صالح القرق كواحدة من أبرز الشركات العائلية في دبي والإمارات العربية المتحدة، حيث تتكون من تكتل متنوع يضم شركات في قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتشييد والصناعة والعقارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتعاون في توظيف المواطنين بما يتوافق مع أهداف التوطين في الدولة، وتقديم برامج تدريبية للمواطنين الإماراتيين في المجالات المتاحة والمطلوبة في مجموعة عيسى صالح القرق وتنسجم مع استراتيجية التوطين في الدولة ودبي، ودعم جهود مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بالكوادر والخبرات المؤهلة لنقل المعرفة والخبرة في مجالات عمل المجموعة المتنوعة وتدريب المواطنين عليها.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: ((إن الشركات العائلية الإماراتية كانت وما زالت واحدة من الدعائم الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وفي مجال التوطين تعتبر هذه الشركات شهادة حية على قصص نجاح المواطنين في القطاع الخاص، ولذلك حرصنا في المجلس على هذه الشراكة مع مجموعة عيسى صالح القرق ليساهموا عبر خبراتهم المتنوعة والثرية في مختلف مجالات عملهم في منح المواطنين فرصاً مهنية نوعية تُسهم في مستقبل القطاع الخاص وتوطينه في الإمارات وتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة للتوطين)).

وأضاف: ((نشكر مجموعة عيسى صالح القرق على هذه الشراكة التي ستسهم في بناء مستقبل مهني للمواطنين في قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتشييد والصناعة والعقارات والمساهمة في بناء مستقبل الإمارات بما ينسجم والخطط الاستراتيجية لدولتنا)).

دعم

من جانبه، قال عيسى فريد القرق: ((إن الدعم الذي يقدمه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في ملف التوطين قد فاق التوقعات وأثر بشكل مباشر على أعداد المواهب الإماراتية التي تلتحق بالقطاع الخاص، فلطالما كانت مجموعة عيسى صالح القرق بيئة جاذبة لهم، ولكن من خلال الشراكة مع المجلس والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال سنتمكن من تحقيق مستهدفات التوطين للمجموعة بطريقة سلسة وفعالة، ونتطلع للعمل معاً على إيجاد سبل وأفكار جديدة لتطوير ملف التوطين في القطاع الخاص)).

توطين

وأضاف: ((إن برنامج التوطين الذي تعتمده المجموعة يستند على هويتنا الإماراتية ومبادئنا الراسخة كشركة وطنية، فهو لا يعتمد فقط على توظيف المواهب الإماراتية، ولكن أيضاً يسعى لتوفير مسارات وظيفية احترافية تؤهلهم لمناصب أكبر وتطلق إمكاناتهم ليقودوا عجلة التطور الاقتصادي)).

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