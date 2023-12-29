وفد «الهلال» يوزع هدايا على مرضى مستشفى الناس بمصر

اطلع وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المشارك في ماراثون زايد الخيري المنعقد في جمهورية مصر العربية، على الخدمات والرعاية الطبية التي يقدمها مستشفى الناس أكبر مستشفى لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشملت الزيارة أقسام الطوارئ، وغرف عمليات المستشفى، حيث تابع الوفد سير العمليات العلاجية، وبحث احتياجات المستشفى الخاصة من الأدوية والأجهزة.

وقدم الوفد هدايا وأجهزة ((آيباد)) على المرضى الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً.

تنظيم

وعلى هامش الزيارة عقدت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري مؤتمراً صحفياً داخل مستشفى الناس أعلن خلاله عن تنظيم ماراثون زايد الخيري في مصر اليوم بمشاركة شرائح المجتمع.

وخلال المؤتمر الصحفي حمل حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول زي رياضي شارك به في نسخة ماراثون زايد الخيري، والتي أقيمت في نيويورك عام 2005، معبراً عن فخره بالمشاركة في الحدث الإنساني، والذي يعزز إرث زايد في البذل والعطاء من أجل الإنسانية.

وأعرب الجنيبي عن سعادته، بالمشاركة في ماراثون زايد الخيري، وإسهاماته لصالح المرضى والتخفيف عنهم بعد الإعلان عن تخصيص العائد منه إلى مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى.

وأكد أن هذه الفعالية تعزز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني، من خلال تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن كاهل الشرائح والفئات الضعيفة.

وذكر عبيد البلوشي رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر أن ماراثون زايد الخيري يجسد رسالة الإمارات الإنسانية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعلن عن تخصيص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 100 رحلة للعمرة وتوزيع هدايا على المشاركين والمهتمين بثقافة الرياضة الخيرية.

وأشار البلوشي إلى إطلاق الهيئة عدة مبادرات إنسانية على هامش فعاليات الماراثون منها توزيع 3 آلاف طرد مواد غذائية يستفيد منها 15 ألفاً من الجيزة وحلوان والفيوم.

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