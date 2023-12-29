«في حب شعر محمد بن راشد».. أمسية غنائية متفردة تبثها «دبي للإعلام» غداً

أعلنت ((دبي للإعلام)) إنهاء التحضيرات لبث أمسية غنائية شعرية خاصة، تحمل عنوان ((في حب شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد))، والتي من المقرر بثها مساء الغد 31 ديسمبر الجاري، على شاشات تلفزيون دبي، وقناة سما دبي، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

ويتربع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على قمة هرم الشعر، حيث تميزت أشعار سموه بقيمتها المعرفية، وتفيض بأقوال مأثورة تنير دروب الجميع، وتأملات تنطق بالحكمة مستخلصة من الحياة والتجارب الثرية.

يقدم الأمسية الغنائية الشعرية، التي تنطلق على الهواء مباشرة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، أحمد عبدالله وليلى المقبالي، من الاستوديو الخاص الذي أقامته ((دبي للإعلام)) أمام متحف المستقبل، الذي تتزين واجهته البالغة مساحتها 17 ألف متر مربع باقتباسات من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فأكسبت المبنى الأجمل في العالم رونقاً خاصاً، فيما سيحل السفير فوق العادة للنوايا الحسنة الفنان الإماراتي حسين الجسمي ضيفاً على الأمسية ليقدم بصوته ولأول مرة أغنيات نظمها سموه بالشعر النبطي والفصيح وتكشف عن جوانب مهمة في شخصيته المتفردة.

10 قصائد

وتستعرض الأمسية أكثر من 10 قصائد تحمل روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشعرية، سينهل من أبياتها الفنان حسين الجسمي، ويقدمها في قوالب موسيقية وغنائية متنوعة، ليكشف من خلالها ما تتميز به هذه القصائد من إيقاعات وأوزان وجماليات خاصة تبرز تفرد هذه القصائد، حيث تتوزع بين الأشعار الوطنية التي تعبر عن مدى عشق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للوطن، ويعزف من خلالها على وتر العزة والكرامة، كما تتغنى هذه الأبيات بحكمة سموه التي باتت تمثل نبراساً يضيء درب الجميع، إلى جانب قصائده الغزلية الناطقة بالمحبة وأصناف الجمال، وتتطرق إلى تعلق سموه بالخيل وشغفه بالفروسية منذ مرحلة مبكرة في حياته، حيث نشأ صاحب السمو في بيت محب للخيل، ليتحول هذا الحب على مر السنين إلى مكون مهم من مكونات ثقافته.

10 قصائد شعرية لمحمد بن راشد يقدمها حسين الجسمي

قراءات

كما ستتضمن الأمسية مجموعة قراءات متنوعة في أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستعرض باقة من المحاور والمواضيع التي يناقشها في قصائده الملهمة، إلى جانب تشكيلة من التقارير التي تم إعدادها خصيصاً لهذه الأمسية، تعبر عن شخصية سموه وعلاقته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بالإنسان الإماراتي، وتبرز إنجازاته وطموحاته ورؤاه التي مكنت دبي من التربع على عرش المركز الأول لتصبح أيقونة عالمية، كما تبرز التقارير علاقة سموه مع العالم وما يمتاز به من سمعة طيبة جعلته نموذجاً متفرداً في العمل الحكومي والإنساني، وكذلك مسيرته الملهمة التي صنعت منه فارساً يعشق تحويل التحديات إلى فرص.

فريق متكامل

وفي هذه المناسبة، قال سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في دبي للإعلام: ((تتفرد هذه الأمسية بجماليات شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يواكب تفاصيل الحياة اليومية، ويوثق لسيرة الإمارات ودبي وتاريخها، وينطق بحكمة سموه وحبه للخير والخيل، ويعبر عن قرب سموه من المواطن واهتمامه به، كما يعكس خبرته الواسعة ومعرفته في اختيار الكلمات وجزالة المعاني، وهو ما يتجلى في محاور الأمسية التي تعكس مكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كقائد وفارس وصاحب إنجازات عالمية، حيث تتجسد خلالها رؤيته لمستقبل دبي ومسيرة التطوير في الدولة، ونهجه في العمل الذي قدم من خلاله للعالم نموذجاً فريداً من نوعه)).

سالم باليوحة: فريق إعلامي متكامل للأمسية يعكس حرص ((دبي للإعلام)) على تقديم محتوى متميز

وأكد باليوحة أن ((دبي للإعلام)) أعدت للأمسية الغنائية الشعرية فريق عمل متكاملاً يمتاز بخبرته الإعلامية الواسعة والمهنية العالية، وهو ما يجسد حرص ((دبي للإعلام)) على تقديم محتوى إعلامي متميز وقوي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ويواكب إنجازات دبي النوعية.

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