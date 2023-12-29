محمد بن زايد: خلفان الرميثي خدم الإمارات بإخلاص على مدى عقود

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الفريق متقاعد خلفان مطر الرميثي، الذي وافته المنية أول من أمس. وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((رحم الله خلفان مطر الرميثي وأسكنه فسيح جناته.. رافق الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وخدم الإمارات بإخلاص وتفان على مدى عقود، وكانت حياته زاخرة بالعطاء والوفاء للوطن. خالص التعازي لعائلته الكريمة)).

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة برحيل الفريق خلفان مطر الرميثي، أحد رجال الدولة الأوفياء ممن خدموا الوطن بإخلاص وعطاء وساهموا في مسيرته ونهضته، سائلين المولى الرحمة والغفران للفقيد، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون)).

سيرة

ويعد فقيد الوطن الفريق متقاعد خلفان مطر الرميثي، رحمه الله، صاحب مسيرة استثنائية، تزخر بروح العطاء الذي استمر عقوداً من الزمن في خدمة وطنه ومجتمعه بإخلاص وأمانة ومسؤولية وولاء في مختلف المواقع والمهام والمناصب التي تولاها. وهو أيضاً أحد رجال الوطن الأوفياء الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، ودامت خدمة خلفان مطر الرميثي، رحمه الله، لمدة استمرت أكثر من نصف قرن، وأهلته خدمته الطويلة للحصول على ميدالية الإمارات من الدرجة الأولى عام 2017. كما حصل خلفان الرميثي عام 2005 على جائزة أبوظبي، وذلك تقديراً من القيادة الرشيدة لإنجازاته الكبيرة في خدمة وطنه.

وأقيمت صلاة الجنازة على فقيد الوطن أمس، وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة في مسجد سلطان بن راشد، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة القطارة في مدينة العين.

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