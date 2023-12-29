«إكسيل أسترا» تطور منشأة تصنيع في «كيزاد» بـ 20 مليون درهم

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة إكسيل أسترا للهندسة والإنشاءات، ومقرها الإمارات، اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً لتطوير منشأة تصنيع في كيزاد. وتعمل شركة إكسيل أسترا في مجال مقاولات البناء وتتميز بتقديم الحلول المتكاملة للمشاريع في قطاع الطاقة.

وتستثمر شركة إكسيل أسترا بموجب الاتفاقية ما يقرب من 20 مليون درهم لتطوير المنشأة في كيزاد المعمورة على مساحة تبلغ حوالي 45.000 متر مربع. وستعمل المنشأة على حشد خبرات مجموعة كيزاد وشركة أسترا وتضافر جهود كلا المؤسستين الرائدتين نحو تحقيق أهدافهما المشتركة وتسريع النمو في القطاع الصناعي وخلق فرص العمل وإمداد قطاع الطاقة في البلاد بالمنتجات والخدمات.

وتتوقع الشركة أن يوفر المشروع حوالي 400 فرصة عمل جديدة، وأن يحقق مبيعات تزيد على 200 مليون درهم سنوياً، بالإضافة إلى زيادة صادرات الإمارة من المنتجات المصنعة محلياً ومنتجات ((صنع في الإمارات)).

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: ((ترحب مجموعة كيزاد بالشركات الصناعية مثل شركة اكسيل استرا وتعمل على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتحفيز نمو القطاع الصناعي في البلاد وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً صناعياً وتجارياً عالمياً)).

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