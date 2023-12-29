«إي آند» تنهي مناقشة رفع حصتها في موبايلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات ((إي آند))، أمس، أنها أنهت مناقشات لرفع حصتها في شركة اتحاد اتصالات ((موبايلي)) السعودية إلى 50 % زائد سهم واحد.
وقالت في بيان لسوق أبوظبي المالي، إنها أنهت ((مناقشاتها فيما يتعلق بزيادة محتملة لحصتها في موبايلي)).
وتابعت: ((يأتي القرار بعد فترة من المناقشات، التي لم تتمكن من خلالها المضي قدماً بالصفقة المحتملة.
لذلك قررت المجموعة عدم متابعة الصفقة المحتملة)). وتعد ((إي آند))، أكبر مساهم في موبايلي بحصة 27.99 %، وقدمت عرضاً في مارس من العام الماضي لزيادة حصتها واقترحت سعراً 47 ريالاً (12.53 دولاراً) للسهم.
وقالت ((إي آند))، إنها ستواصل تقديم دعمها لموبايلي باعتبارها أكبر مساهم فيها، وأشارت إلى أنها تظل متفائلة بمستقبل الشركة في ظل سرعة تنامي السوق السعودية.
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