«إي آند» تنهي مناقشة رفع حصتها في موبايلي

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات ((إي آند))، أمس، أنها أنهت مناقشات لرفع حصتها في شركة اتحاد اتصالات ((موبايلي)) السعودية إلى 50 % زائد سهم واحد.

وقالت في بيان لسوق أبوظبي المالي، إنها أنهت ((مناقشاتها فيما يتعلق بزيادة محتملة لحصتها في موبايلي)).

وتابعت: ((يأتي القرار بعد فترة من المناقشات، التي لم تتمكن من خلالها المضي قدماً بالصفقة المحتملة.

لذلك قررت المجموعة عدم متابعة الصفقة المحتملة)). وتعد ((إي آند))، أكبر مساهم في موبايلي بحصة 27.99 %، وقدمت عرضاً في مارس من العام الماضي لزيادة حصتها واقترحت سعراً 47 ريالاً (12.53 دولاراً) للسهم.

وقالت ((إي آند))، إنها ستواصل تقديم دعمها لموبايلي باعتبارها أكبر مساهم فيها، وأشارت إلى أنها تظل متفائلة بمستقبل الشركة في ظل سرعة تنامي السوق السعودية.

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