غرفة عجمان تناقش مبادرات ومشاريع 2024

أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة حريصة على متابعة ومواكبة التوجهات والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، لتحسين القدرة على التنافسية، وضمان تنمية أعمال أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تحديث الخدمات والمشاريع بشكل مستمر، دعماً لتقديم خدمات استباقية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك تحديد الفرص والتحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم سهولة ممارسة الأعمال واستدامتها.

وأشاد بجهود غرفة عجمان وشركائها من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي لتعزيز جاذبية عجمان للاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم التجارة البينية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة عبدالله المويجعي وبحضور حمد بن راشد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

واطلع الحضور على نتائج أعمال غرفة عجمان خلال 2023، كما تم مناقشة مشاريع ومبادرات غرفة عجمان خلال العام 2024 والجهود المبذولة لتوفير بيئة أعمال مُتكاملة ومُشجعة لتطوير ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد غرفة عجمان على تطبيق منهجيات الابتكار والحوكمة ومعايير الجودة على كافة خدماتها وعملياتها لضمان تحسين التنافسية وزيادة جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الحضور على ضرورة تكثيف جهود غرفة عجمان لتوسيع دائرة شراكاتها المحلية والخليجية والدولية، دعماً لتطوير شبكة علاقات اقتصادية محلية وعالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج لإمارة عجمان كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب فتح قنوات تواصل فعالة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون المشترك بين منشآت القطاع الخاص.

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