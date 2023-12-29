100 % إشغال فنادق أبوظبي خلال احتفالات رأس السنة

شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية في أبوظبي تدفقاً كبيراً في أعداد الزوار، حيث بلغت نسبة الإشغال 100 % في العديد من المنشآت الفندقية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأطلقت فنادق أبوظبي العديد من العروض لجذب شريحة أكبر من النزلاء ساهمت في زيادة الإشغالات لمستويات قياسية، فيما ارتفعت أسعار الغرف خلال الفترة الحالية بنسبة تجاوزت 50 %، مقارنة بأسعار الصيف، حسب الفندق وموقعه ودرجة التصنيف.

وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع السياحة والفنادق تدفق الزوار على الفنادق والمنتجعات السياحية للاحتفال بالعام الجديد. وأضافوا إن الفترة الحالية تشهد زيادة واضحة في عدد السياح القادمين من خارج الدولة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي ساهمت في زيادة إشغالات الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية لمستويات قياسية.

زيادة ملحوظة

وأكد عمار هلال، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ماريوت الفرسان، أن نسبة الإشغال بلغت 100 % في فندق ماريوت الفرسان خلال أسبوع احتفالات رأس السنة.

وأوضح ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق في العاصمة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى وجود عروض وخصومات جيدة لجذب شريحة أكبر من النزلاء.

وحول أسعار الغرف خلال الفترة الحالية، أكد أن الأسعار الحالية شهدت زيادة لا تقل عن 50 % مقارنة بأسعار الصيف. وأضاف إن معدلات الإشغال بشكل عام في تحسن مستمر، مع زيادة ملحوظة في معدلات الحجوزات المستقبلية، موضحاً أن الفندق يقدم خلال احتفالات نهاية العام عروضاً على الإقامة وخصومات على المشروبات والأغذية في مطاعم الفندق.

إرث أبوظبي

وقال كريستوف هوفليك، المدير العام لفندق إرث أبوظبي إن نسبة الإشغال تتراوح ما بين 75 إلى 80 % في فترة احتفالات رأس السنة. وأوضح أن الفندق يضم 237 غرفة و42 جناحاً و13 من الفلل الفاخرة، والتي تتميز بتصاميمها الأنيقة والفريدة لتوفر أجواءً استثنائية تلبي مختلف توقعات الضيوف.

وفيما يتعلق بأسعار الفندق لليلة رأس السنة، أكد أن سعر الغرفة لليلة الواحدة يصل إلى حوالي 800 درهم شاملة الإفطار، بينما يبلغ سعر الجناح 1600 درهم، شاملاً الإفطار، وتتراوح أسعار الفلل بين 3000 و18000 درهم، شاملة الإفطار.

العام الجديد

وقالت لانا جوينات مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في منتجع وفلل السعديات روتانا، إن إشغالات فندق روتانا السعديات شهدت زيادة كبيرة بلغت 95 % خلال أسبوع الاحتفالات برأس السنة الجديدة، مشيرة إلى سمعة الفندق الرفيعة ومستوى الخدمة الراقي الذي يقدمه للنزلاء.

وأضافت إن الإقبال الكبير على الحجوزات أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية خلال شهر ديسمبر، حيث يتوافد العديد من الزوار إلى الدولة للاحتفال برأس السنة وقضاء عطلة العام الجديد في أماكن مميزة، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الغرف الفندقية وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وتابعت أن منتجع وفلل السعديات روتانا حقق إشغالات وحجوزات مرتفعة بمناسبة احتفالات رأس السنة، مشيرة إلى زيادة الطلب على الغرف الفندقية خلال هذه الفترة. وحول أسعار الغرف الفندقية، أكدت لانا جوينات وجود زيادة ملحوظة خلال شهر ديسمبر نظراً لارتفاع نسب الإشغال المتزايدة، مشيرة إلى أن الأسعار تعتمد على الطلب والعرض والمناسبات الخاصة، والمواسم السياحية.

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