الانتهاء من مشروع «بن غاطي هايتس» السكني في قرية جميرا الدائرية

أعلنت ((بن غاطي للتطوير))، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، عن الانتهاء من مشروع ((بن غاطي هايتس)) والذي يضم 365 وحدة سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية.

نقلات نوعية

وقال المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة ((بن غاطي للتطوير)): نجح القطاع العقاري بالإمارات في تحقيق نقلات نوعية واستثنائية، ما أسهم في ترسيخ مكانته مركزاً عالمياً رائداً للأسواق العقارية وذلك بفضل جهود الدولة والنمو المتزايد من المستثمرين الأجانب على طلب العقارات في السوق الإماراتي المزدهر بالفرص الواعدة.

وأضاف: يعود انتعاش السوق العقاري إلى عوامل عدة منها إجراءات القيادة الرشيدة والتي أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المزيد من الكفاءات المهنية التي بدورها أثرت تأثيراً إيجابياً على أداء سوق العقارات في الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم الكثير من فرص الاستثمار في المنطقة، حيث قامت بطرح أكثر من 20 مشروعاً في منطقة قرية جميرا الدائرية في أقل من ثلاث سنوات، تم إنجاز العديد منها.

خطط

وكانت الشركة قد أعلنت عن خططها لتسليم 7 مشاريع عقارية جديدة في دبي، حيث قامت بتسليم مشروع ((بن غاطي لونا)) الذي يضم 207 وحدات سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية. تجدر الإشارة إلى أن السوق العقارية في دبي تمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، مع توقعات باستمرار هذا الانتعاش خلال العام المقبل.

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