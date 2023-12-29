«أبوظبي للفنادق» تشغل 3 فنادق تابعة لـ «ماريوت الدولية» في دبي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن تعاونها مع ((ماريوت)) الدولية عبر توقيع اتفاق شراكة، ما يشكل محطة فارقة في مسيرة ثلاثة من الفنادق المتميزة في دبي.

ويعد هذا التحالف الاستراتيجي بداية لمبادرة استثنائية لتغيير العلامات التجارية لهذه الفنادق، وذلك في إطار تعزيز التزام شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتقديم تجارب ضيافة لا مثيل لها على مستوى المنطقة.وبموجب هذه الشراكة.

والتي ستبدأ اعتبارا من 1 يناير 2024، ستقوم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتشغيل هذه الأصول الفندقية المتميزة تحت علامات تجارية فارقة تشمل جي دبليو ماريوت وأوتوغراف كولكشن.

وتهدف استراتيجية تغيير العلامة التجارية هذه إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة في دبي، بما يعد بتجربة واعده تتماشى مع الهوية الفريدة لكل فندق. وسوف تشهد هذه الفنادق، والتي تشمل فندق جي دبليو ماريوت مارينا (المعروف سابقا باسم العنوان مرسى دبي)، وفندق بوليفارد، أوتوغراف كولكشن (المعروف سابقا باسم فندق فيدا داون تاون دبي).

وفندق ذي هيرتج، أوتوغراف كولكشن (المعروف سابقاً باسم فندق منزل داون تاون دبي)، تغييراً ملحوظا في أعمالها نتيجة لهذا التحول.وقال خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق: يسعدنا تعزيز علاقتنا مع ماريوت الدولية من خلال هذه الصفقة، والتي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وآليات العمل المتطورة لنموذج أعمالنا.

وأضاف: تعد علامتا جي دبليو ماريوت وأوتوغراف كولكشن إضافة رائعة إلى محفظتنا المتنوعة والمرموقة. من جهته، قال رينيه نيجوف، رئيس مجلس إدارة ((كمبينسكي إس.إيه)): يمثل هذا الإنجاز المهم خطوة متقدمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة ((كمبينسكي)) وتعزز دورنا كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الفنادق الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز