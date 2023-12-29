Saturday, 30 December 2023 06:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبوظبي للفنادق» تشغل 3 فنادق تابعة لـ «ماريوت الدولية» في دبي

12/29/2023 7:25:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن تعاونها مع ((ماريوت)) الدولية عبر توقيع اتفاق شراكة، ما يشكل محطة فارقة في مسيرة ثلاثة من الفنادق المتميزة في دبي.

ويعد هذا التحالف الاستراتيجي بداية لمبادرة استثنائية لتغيير العلامات التجارية لهذه الفنادق، وذلك في إطار تعزيز التزام شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتقديم تجارب ضيافة لا مثيل لها على مستوى المنطقة.وبموجب هذه الشراكة.

والتي ستبدأ اعتبارا من 1 يناير 2024، ستقوم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتشغيل هذه الأصول الفندقية المتميزة تحت علامات تجارية فارقة تشمل جي دبليو ماريوت وأوتوغراف كولكشن.

وتهدف استراتيجية تغيير العلامة التجارية هذه إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة في دبي، بما يعد بتجربة واعده تتماشى مع الهوية الفريدة لكل فندق. وسوف تشهد هذه الفنادق، والتي تشمل فندق جي دبليو ماريوت مارينا (المعروف سابقا باسم العنوان مرسى دبي)، وفندق بوليفارد، أوتوغراف كولكشن (المعروف سابقا باسم فندق فيدا داون تاون دبي).

وفندق ذي هيرتج، أوتوغراف كولكشن (المعروف سابقاً باسم فندق منزل داون تاون دبي)، تغييراً ملحوظا في أعمالها نتيجة لهذا التحول.وقال خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق: يسعدنا تعزيز علاقتنا مع ماريوت الدولية من خلال هذه الصفقة، والتي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وآليات العمل المتطورة لنموذج أعمالنا.

وأضاف: تعد علامتا جي دبليو ماريوت وأوتوغراف كولكشن إضافة رائعة إلى محفظتنا المتنوعة والمرموقة. من جهته، قال رينيه نيجوف، رئيس مجلس إدارة ((كمبينسكي إس.إيه)): يمثل هذا الإنجاز المهم خطوة متقدمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة ((كمبينسكي)) وتعزز دورنا كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الفنادق الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN29122023000110011019ID1107669391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث