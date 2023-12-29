401 مليار أعلى مبيعات سنوية في تاريخ عقارات دبي

حققت عقارات دبي خلال 2023 مبيعات استثنائية هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة، إذ سجلت دبي خلال العام بأكمله 129016 صفقة بيع عقارية بقيمة 401.2 مليار درهم.

وبذلك تكون عقارات دبي قد حققت رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى في تاريخ السوق.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت المبيعات العقارية في دبي 401.2 مليار درهم خلال 2023 محققة نمواً بنسبة 51.1% مقارنة بمبيعات العام 2022 والتي بلغت 265.5 مليار درهم، كما حققت الصفقات العقارية نمواً بنسبة 32.3% من 97478 صفقة خلال العام 2022 إلى 129016 صفقة خلال 2023.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال العام 2023، نحو 554.7 مليار درهم بنمو 5% مقارنة بالعام الماضي والتي سجلت فيه 528 مليار درهم، فيما توزعت التصرفات العقارية خلال العام 2023 إلى 401.2 مليار درهم مبيعات عقارية عبر 129016 صفقة، ورهون عقارية بقيمة 120.9 مليار درهم عبر 25.670 صفقة، و32.6 مليار درهم هبات عقارية بواقع 7.465 صفقة.

توزع المبيعات

وشملت مبيعات العام 2023 ما يقارب 99496 وحدة سكنية بقيمة 195.8 مليار درهم، بالإضافة إلى 11873 مبنى بقيمة 36.2 مليار درهم، بالإضافة إلى 17647 قطعة أرض بقيمة 169.1 مليار درهم.

جاهزة وتحت الإنشاء

وسجلت مبيعات العقارات تحت الإنشاء، أو العقارات على الخريطة، نمواً بـ 58.7% حيث سجلت 150.5 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 94.8 مليار درهم في 2022، فيما ارتفعت مبيعات العقارات الجاهزة من 170.6 مليار درهم العام 2022 إلى 250.6 مليار درهم خلال العام 2023، بنمو وقدره 46.8%.

أفضل 5 مناطق

إلى ذلك، حافظت منطقة نخلة جميرا على صدارة أعلى المناطق من حيث صفقات البيع بقيمة 29.8 مليار درهم نتجت عن 2464 صفقة، ثم الخليج التجاري ثانياً بـ 21.8 مليار درهم عبر 9797 صفقة، تلتها ثالثاً منطقة برج خليفة بقيمة 19 مليار درهم عبر 4984 صفقة، ثم رابعاً قرية جميرا الدائرية بـقيمة 14.6 مليار درهم عبر 13532 صفقة، وخامساً منطقة دبي كريك هاربور بقيمة 14.5 مليار درهم عبر 4701 صفقة.

الأداء الشهري

وتصدر شهر نوفمبر باقي أشهر العام 2023 من حيث حجم المبيعات، حيث سجل مبيعات عقارية بقيمة 42.3 مليار درهم، وحل أكتوبر ثانياً بـ 39.5 مليار درهم، يليه سبتمبر بـ 37.8 مليار درهم.

وجاء يوليو رابعاً بـ 37.7 مليار درهم، وخامساً شهر مارس بـ 34.1 مليار درهم، وسادساً أغسطس بـ 33.6 مليار درهم، وسابعاً مايو بـ 33.5 مليار درهم، وثامناً ديسمبر بـ 30.6 مليار درهم بنمو 21% على أساس سنوي، ثم يونيو بـ 30.4 مليار درهم، يليه يناير بـ 27.8 مليار درهم، ثم فبراير بـ 27 مليار درهم، وأخيراً أبريل بمبيعات عقارية بلغت 26.3 مليار درهم.

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