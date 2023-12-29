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مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط 10 % خلال عام

12/29/2023 7:25:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار النفط بنحو 10 % خلال 2023 مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.4 % إلى 77.48 دولاراً خلال التعاملات أمس في آخر يوم تداول في 2023 في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 71.97 دولاراً. واستقرت أسعار النفط أمس بعد انخفاضها 3 % في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر.

وبهذا ينهي الخامان القياسيان العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت ((كورونا)) الطلب وهبطت بالأسعار. ولم تكن تخفيضات الإنتاج التي قررها تحالف ((أوبك+)) كافية لدعم الأسعار مع انخفاض أسعار الخامين القياسيين 20 % تقريباً من أعلى مستوى لهما هذا العام. وتراجع الدولار ويتجه نحو الانخفاض 2 % هذا العام بعد عامين من تحقيق مكاسب قوية.

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