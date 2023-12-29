سوق دبي الأفضل خليجياً في 2023 بنمو 21.7 %

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال عام 2023 على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد ((البيان))، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21.69 % خلال 2023، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 4059.8 نقطة في آخر جلسات العام، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 105.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 687.5 مليار درهم بآخر جلسات 2023.

وخالف سوق دبي المالي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال 2023، حيث تراجع مؤشر بورصة مسقط 7.95 %، وبورصة الكويت 7.87 %، وسوق أبوظبي 6.2 %، وبورصة قطر 0.85 %، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي ((تاسي)) 13.13 %، وبورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 3.49 %.

مكاسب

وأنهت الأسهم المحلية العام 2023 بمكاسب سنوية كبيرة مدعومة بشكل رئيسي بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يقارب 444.6 مليار درهم لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليونات درهم في نهاية العام 2022 وصولاً إلى 3.651 تريليونات درهم في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و581.97 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال 2023 بأكثر من 420.9 مليار درهم، موزعة بواقع 319.9 مليار درهم في سوق أبوظبي، و101.06 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 110.6 مليارات سهم، منها 58.2 مليار سهم في أبوظبي، و52.4 مليار سهم في دبي، عبر تنفيذ 5.4 ملايين صفقة.

وتدعمت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت ((أدنوك للغاز))، و((بريسايت))، و((الأنصاري للصرافة))، و((أدنوك للإمداد))، و((تاكسي دبي))، و((إنفستكورب))، و((فينيكس))، و((بيورهيلث)).

حيث أسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. وحقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية خلال الـ 12 شهراً الماضية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى آخر جلسات ديسمبر الجاري.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 21.69 % أو ما يعادل 723.73 نقطة ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة مغلقاً عند 4059.8 نقطة بنهاية 2023، مع صعود مؤشر العقار 38.4% والصناعة 26.7 % والمالية 19.9 %.

وحقق ((الخليج للملاحة)) أكبر وتيرة صعود في سوق دبي خلال 2023 بنسبة 963.8 %، تلاه ((الفردوس القابضة)) 224.8 %، و((مصرف عجمان)) 76.2 % و((إعمار للتطوير)) 62.1 %، و((بنك المشرق)) 55.8 % و((تعليم القابضة)) 49.6 %.

وزاد ((الوطنية للتأمينات العامة)) 44.2 %، و((أمانات القابضة)) 41.2%، و((الاستشارات المالية الدولية)) 40 %، و((ديار للتطوير)) 36 %، و((إعمار العقارية)) 35.1 %، و((الإمارات دبي الوطني)) 33%، و((العربية للطيران)) 31.2 %، و((أملاك للتمويل)) 29.8 %، و((سالك)) 25.4 %، و((تيكوم)) 22.2 % و((تاكسي دبي)) 15.1 %.

وحصد ((إعمار العقارية)) النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي خلال 2023 بسيولة 22.7 مليار درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بـ 11.5 مليار درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) 7.13 مليارات درهم، و((الخليج للملاحة)) 6.8 مليارات درهم.

الاستثمار الأجنبي

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي استثمارات بنحو 4.6 مليارات درهم كمحصلة شراء في سوق دبي المالي خلال 12 شهراً الماضية، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في أسواق رأس المال في الدولة ورغبة المستثمرين الدوليين بالتعرف على اقتصاد الإمارات النشط من خلال أسواقها المالية.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام ((فادجي)) خلال العام متراجعاً بنسبة 6.2 % ليتراجع من مستوى 10211.09 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 9577.85 نقطة بنهاية 2023، لكنه نجح خلال العام في تسجيل مكاسب بنحو 339 مليار درهم.

ونجح سهم ((الخليج الاستثمارية)) في تحقيق أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي خلال 2023 مع ارتفاعه بنسبة 175.6 %، وارتفع ((رأس الخيمة العقارية)) 72 %، و((البنك العربي المتحد)) 58.8% و((الإمارات لتعليم قيادة السيارات)) 50.4 % و((مجموعة أرام)) 39%. كما زادت أسهم ((برجيل القابضة)) 37 % و((بنك الشارقة)) 36.5 % .

و((بالمز الرياضية)) 32.6 % و((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) 32.2 % و((الواحة كابيتال)) 30.9 % و((أدنوك للحفر)) 26.8 % و((الشارقة الإسلامي)) 24.6 % و((أدنوك للإمداد)) 22.4 % و((الدار العقارية)) 20.77 % و((موانئ أبوظبي)) 11.15 %.

واستقطب سهم ((العالمية القابضة)) خلال 2023 سيولة بنحو 85.1 مليار درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 32.4 مليار درهم، و((ملتيبلاي(( 22.9 مليار درهم، و((أبوظبي الأول)) 13.5 مليار درهم.

أداء شهري ويومي

وعلى المستوى الشهري، أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 82 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال شهر ديسمبر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.569 تريليونات درهم في نهاية تداولات نوفمبر الماضي إلى 3.651 تريليونات درهم في آخر جلسات ديسمبر.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 6.3 مليارات درهم، فيما صعد مؤشر السوق بنسبة 0.25 % أو ما يعادل 10.27 نقاط، مسجلاً 4059.8 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 681.24 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 687.52 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((الإمارات الإسلامي)) بالحد الأقصى عند 6.44 دراهم، ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، وصعدت أسهم ((الوطنية للتأمينات العامة)) 5.47 %، و((مصرف السلام السودان)) 5 %، و((أمانات القابضة)) 3.45 %.

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