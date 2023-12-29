دبي تتفوق عالمياً في أغلى الصفقات العقارية الفاخرة خلال 2023

تفوقت دبي عالمياً في أغلى الصفقات العقارية الفاخرة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، وفقاً لموقع ((مانشون غلوبال)) المتخصص في العقارات الفاخرة.

واستعرض الموقع 6 صفقات حققت أرقاماً قياسية خلال 2023، من بينها دبي وأمريكا ولندن وسيدني. وأشار الموقع إلى وجود الكثير من مبيعات المنازل التي حطمت الأرقام القياسية هذا العام، بدءاً من ماليبو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وصولاً إلى سيدني في أستراليا، مؤكداً ارتفاع متوسط نمو أسعار المنازل الفاخرة في 46 مدينة دولية بنسبة 2.1% سنوياً في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي من نايت فرانك.

دبي

وأوضح الموقع أن سوق الإسكان في دبي ازدهر منذ بدء جائحة كورونا والتعافي منها، وصولاً إلى عام 2023، الذي شهد تنفيذ بيع أكبر صفقة بنتهاوس قياسية في الإمارة، ببيع عقار فاخر تبلغ مساحتها حوالي 22 ألف قدم مربع في ((كومو ريزيدنسز)) على نخلة جميرا مقابل 500 مليون درهم بما يعادل نحو 136.13 مليون دولار خلال نوفمبر 2023.

ويتكون العقار، والذي لا يزال قيد الإنشاء، ومقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من 2027، من 5 غرف نوم، ويتميز بجدران زجاجية تطل بشكل مذهل على أفق دبي، من مياه الخليج العربي المتلألئة إلى ناطحات السحاب الشهيرة.

أمريكا

كما استعرض الموقع عدداً من المواقع الأخرى، حيث نقل عن جوناثان ميلر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة التقييم العقاري ميلر صموئيل، قوله إن أمريكا شهدت نحو 30 صفقة بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر في عام 2023.

لكن الزوجين الشهيرين الأمريكيين بيونسيه وجاي زي اشتريا منزلاً بمساحة 30 ألف قدم مربع في منطقة رئيسية في ماليبو، بقيمة 200 مليون دولار والتي اعتبرت أكبر عملية بيع على الإطلاق.

لندن

أما في لندن، فكانت أكبر صفقة في لندن خلال 2023 هي شراء قصر مايفير بقيمة 176.18 مليون دولار، والذي اشتراه أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي.

وتبلغ مساحة العقار نحو 25 ألف قدم مربع، والذي يعد ثاني أغلى عقار يتم بيعه على الإطلاق في لندن، وأكبر صفقة خلال 2023، حسبما قال الوكلاء العقاريون آنذاك.

أسبن

واستعرض الموقع صفقة تم تنفيذها في مدينة أسبن بولاية كولورادو، حيث تم بيع قصر للتزلج بقيمة 76 مليون دولار في سبتمبر 2023، والذي حطم الرقم القياسي لعام 2021 بقيمة 72.5 مليون دولار. وفي سيدني الأسترالية بيع منزل يعود تاريخه للقرن التاسع عشر في ضاحية ((بلفيو هيل))، شرق ميناء سيدني، بحوالي 47.9 مليون دولار، في مايو 2023، وهي أكبر صفقة في أستراليا خلال 2023.

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