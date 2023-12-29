فيرمينو يحسم الجدل حول رحيله عن الأهلي السعودي



أكد البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي السعودي أنه مستمر مع الفريق ولا يفكر في أي شيء حاليًا سوى التركيز على تحسين مستواه ومساعدة فريقه في كل مباراة.

وقال فيرمينو في تصريحات عقب نهاية مباراة فريقه أمام الخليج والتي حسمها الأهلي بالفوز بهدف دون رد، إنه بدأ الموسم بشكل جيد لكن مستواه تراجع بعد ذلك، وهو ما دفعه لمزيد من العمل من أجل استعادة مستواه.

وأضاف اللاعب البرازيلي أنه يشعر حاليًا بأنه بدأ يستعيد كثيرًا من مستواه معربًا عن أمله في مواصلة العمل من أجل إسعاد الجماهير.

وردًا على الأنباء المتداولة بشأن قرب رحيله عن الأهلي قال فيرمينو إنه سعيد في الأهلي ولديه عقد سارٍ مع النادي، لافتًا إلى أنه يركز فقط على تحسين مستواه وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية.

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