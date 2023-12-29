فيرمينو يحسم الجدل حول رحيله عن الأهلي السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي السعودي أنه مستمر مع الفريق ولا يفكر في أي شيء حاليًا سوى التركيز على تحسين مستواه ومساعدة فريقه في كل مباراة.
وقال فيرمينو في تصريحات عقب نهاية مباراة فريقه أمام الخليج والتي حسمها الأهلي بالفوز بهدف دون رد، إنه بدأ الموسم بشكل جيد لكن مستواه تراجع بعد ذلك، وهو ما دفعه لمزيد من العمل من أجل استعادة مستواه.
وأضاف اللاعب البرازيلي أنه يشعر حاليًا بأنه بدأ يستعيد كثيرًا من مستواه معربًا عن أمله في مواصلة العمل من أجل إسعاد الجماهير.
وردًا على الأنباء المتداولة بشأن قرب رحيله عن الأهلي قال فيرمينو إنه سعيد في الأهلي ولديه عقد سارٍ مع النادي، لافتًا إلى أنه يركز فقط على تحسين مستواه وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية.
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