مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه إسترليني.. تعرض قصر نجم مانشستر سيتي للسرقة

تعرض قصر الجناح الدولي الإنجليزي جاك غريليش للسرقة خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب في الفوز على مضيفه إيفرتون 3-1 الأربعاء خلال المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ودخل اللصوص قصر غريليش في تشيشر، شمال غرب إنجلترا، أثناء مشاركته في المباراة التي أقيمت في ليفربول، وكان أفراد عائلة اللاعب وخطيبته ساشا أتوود يشاهدونها في المنزل عندما سمعوا اصواتاً، وذلك وفقاً لتقارير صادرة الجمعة.

وانطلق جرس إنذار فاستجابت الشرطة بطائرة مروحية وكلاب بوليسية وعدد من عناصرها الذين وصلوا الى القصر، لكن من دون أن يجدوا أي مشتبه به.

وأفيد أن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار)، وتم إبلاغ غريليش (28 عاماً) بما حصل بعد انتهاء المباراة ضد إيفرتون.

وقالت متحدثة باسم شرطة تشيشر إنه "في حوالي الساعة 9.50 مساءً يوم الأربعاء في 27 ديسمبر، تم استدعاء الشرطة بسبب بلاغات عن عملية سطو".

وأضافت "أبلغ المتصل أن عدداً من الأشياء قد سُرق. تم نشر عناصر الشرطة، بمؤازرة من الكلاب البوليسية وأن بي أيه أس (الخدمة الجوية في الشرطة الوطنية)، وأجريت عمليات تفتيش ، لكن لم يتم العثور على أي أثر للمشتبه بهم. لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن والتحقيقات جارية".

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