جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.
وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.من جانبها، رفضت إسرائيل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعةإرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل .شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين".
وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول.
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