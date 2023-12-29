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جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة

12/29/2023 7:25:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.من جانبها، رفضت إسرائيل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعةإرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل .شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين".

وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول.

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