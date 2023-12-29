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مرة أخرى.. إدارة بايدن تتخطى الكونغرس في صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل

12/29/2023 7:25:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


لثاني مرة هذا الشهر تتخطى إدارة بايدن الكونغرس للموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل، التي تواصل حربها ضد حماس في غزة في ظل انتقادات دولية متزايدة.

واعلنت الخارجية الامريكية يوم الجمعة أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قرارا طارئا ثانيا ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار، لاسرائيل.

وأضافت "نظرا للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع".

كما ذكرت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".

ويعني القرار أن عملية الشراء ستتجاوز مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.

هذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارة حاجة ملحة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.

اتخذ بلينكن قرارا مماثلا في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.

جاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى متوقفا في الكونغرس.

واشار بعض النواب الديمقراطيين الى جعل المساعدة الأمريكية المقترحة البالغة قيمتها 14.3 مليار دولار لاسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة تقوم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليل الضحايا المدنيين في حرب غزة.

وسعت الخارجية الامريكية الى مواجهة اي انتقادات محتملة لصفقة البيع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بالقول إنها على اتصال دائم مع إسرائيل للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد.

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