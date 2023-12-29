الأونروا تدعو إلى وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة



دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم إلى الوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعت الأونروا إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة ومن بينها الوقود والغذاء والدواء والمياه ومواد النظافة وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة مثل النساء والفتيات المراهقات والأشخاص ذوي الإعاقة.

واعترض المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها إسرائيل بأن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أخفقوا في مهامهم.

وقال لازاريني إن هذه "معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة" ، مضيفا أن "هذا ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات وترويج المعلومات المضللة.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته في وقت سابق الجمعة، إلى سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ،

بالتوجه نحو مدينة رفح إلى الجنوب الغربي على الحدود المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق الجمعة، عن مقتل 187 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووزعت الوزارة بيانا مقتضبا على الصحفيين، مفاده أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن 312 إصابة بجروح مختلفة.

وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 21507 قتلى و55915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى على إسرائيل واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

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