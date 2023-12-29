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تمديد مهرجان العيد الوطني في القرية التراثية حتى 1 يناير 2024

12/29/2023 7:21:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭ ‬بمنطقة‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬‮«‬أعياد‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬المهرجان‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2024م‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

ويشتمل‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الفنية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والأسواق‭ ‬التراثية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬جانبًا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬الذاكرة‭ ‬والهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭.‬

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