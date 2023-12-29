تمديد مهرجان العيد الوطني في القرية التراثية حتى 1 يناير 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظرًا إلى الإقبال الجماهيري الكبير على المهرجان الذي تنظمه وزارة الإعلام بمناسبة الأعياد الوطنية في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان ضمن موسم «أعياد البحرين»، أعلنت الوزارة تمديد فترة المهرجان حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024م.
ويأتي تنظيم المهرجان في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
ويشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية والأسواق التراثية التي تعكس جانبًا مهما من الذاكرة والهوية البحرينية الأصيلة.
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