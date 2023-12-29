اقتراح نيابي بسقوط الحق في رفع دعوى التنازع في الألقاب عبر التقادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬أن‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬وهم‭: ‬خالد‭ ‬بوعنق،‭ ‬وزينب‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬وممدوح‭ ‬الصالح،‭ ‬وهشام‭ ‬العوضي،‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الاسم‭ ‬أو‭ ‬اللقب‭ ‬المكتسب‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬اللصيقة‭ ‬بالشخصية‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتصور‭ ‬المساس‭ ‬به،‭ ‬أو‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬هكذا‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬زمني،‭ ‬لأن‭ ‬المركز‭ ‬القانوني‭ ‬الشخصي‭ ‬المتكامل‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سند‭ ‬ووضع‭ ‬قانوني‭ ‬يجب‭ ‬تحصينه‭ ‬بسياج‭ ‬تشريعي‭ ‬متمثل‭ ‬بمدة‭ ‬قانونية‭ ‬يتم‭ ‬النص‭ ‬عليها‭ ‬صراحة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬عرضة‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬زمن‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬هي‭ ‬تثبيت‭ ‬المراكز‭ ‬القانونية‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬الثبات‭ ‬والاستقرار‭ ‬المجتمعي‭.‬

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