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مناقشة الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة البحرين مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون 2024

12/29/2023 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬مجري‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬القحطاني‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬جهاز‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬الخليج،‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالله‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬بوزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإعلامي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وتطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمهرجان‭ ‬الخليج‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الخليجي‭ ‬المهم‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬والمؤثر‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬جهاز‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬جوانب‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والوصول‭ ‬بالإنتاج‭ ‬الإذاعي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬الخليجي‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬الفني‭ ‬والتقني‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الإعلام‭ ‬الخليجي‭ ‬كان‭ ‬وسيظل‭ ‬صوتًا‭ ‬مهما‭ ‬ومؤثرًا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية،‭ ‬ومنبرًا‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬التكامل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬جهاز‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬الخليج‭ ‬كانت،‭ ‬وستظل‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬مهم‭ ‬وصاحبة‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬وجدان‭ ‬الشعوب‭ ‬الخليجية‭ ‬بما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬وإبداعية‭ ‬تميزت‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬الأصيلة‭. ‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬القادمة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الخليج‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يمثله‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬هامة‭ ‬لتكريم‭ ‬المبدعين‭ ‬والفنانين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬منصبة‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬أكثر‭ ‬نجاحاً‭ ‬عن‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تعتز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافتها‭ ‬كل‭ ‬عامين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬مجري‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬القحطاني‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬جهاز‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬ودعمه‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬الإعلامي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬وعلى‭ ‬مساندته‭ ‬لجهود‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالإبداع‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الإذاعي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬وشائج‭ ‬المحبة‭ ‬والقربى‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬القحطاني‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستنظم‭ ‬نسخة‭ ‬أكثر‭ ‬نجاحًا‭ ‬للدورة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الخليج‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬بما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬وكوادر‭ ‬إعلامية‭ ‬ذات‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة،‭ ‬وبما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬وإعلامية‭ ‬متطورة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬الرفعة‭ ‬والازدهار‭.‬

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