Saturday, 30 December 2023 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعدام أربعة أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل

12/29/2023 7:21:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:28

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬إعدام‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬شنقاً‭ ‬لإدانتهم‭ ‬بالتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬إعدام‭ ‬رجل‭ ‬لأسباب‭ ‬مماثلة‭. ‬وقال‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬أربعة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬تخريبية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالنظام‭ ‬الصهيوني‭ (‬إسرائيل‭)... ‬تمّ‭ ‬إعدامهم‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الغربية‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭. ‬وأوضح‭ ‬أنّهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ - ‬وفا‭ ‬هناره‭ ‬وأرام‭ ‬عمري‭ ‬ورحمان‭ ‬برهازو‭ - ‬وامرأة‭ ‬تدعى‭ ‬نسيم‭ ‬نمازي،‭ ‬حُكم‭ ‬عليهم‭ ‬جميعاً‭ ‬بالإعدام‭ ‬بتهم‭ ‬‮«‬المحاربة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬شنّ‭ ‬حرب‭ ‬ضدّ‭ ‬الله‭ ‬و«الإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬موقع‭ ‬ميزان‭ ‬أنّ‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬ارتكبت‭ ‬أعمالاً‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬ضدّ‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الموساد‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أُعدم‭ ‬رجلٌ‭ ‬دين‭ ‬أيضاً‭ ‬بالعمل‭ ‬لصالح‭ ‬الموساد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان‭-‬بلوشستان‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭. ‬ولم‭ ‬تحدد‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬آنذاك‭ ‬هوية‭ ‬الرجل‭ ‬ولكنّها‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬دين‭ ‬‮«‬بالتعاون‭ ‬الاستخباري‭ ‬والتجسّس‭ ‬لصالح‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬المعادي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أعدمت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬دينوا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتتهم‭ ‬طهران‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬التخريبية‭ ‬وبالاغتيالات‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببرنامجها‭ ‬النووي‭. ‬وتقول‭ ‬مجموعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية،‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬بعد‭ ‬الصين‭ ‬لجهة‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭ ‬المنفذة‭. ‬

MENAFN29122023000055011008ID1107669371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث