إعدام أربعة أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:28

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬إعدام‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬شنقاً‭ ‬لإدانتهم‭ ‬بالتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬إعدام‭ ‬رجل‭ ‬لأسباب‭ ‬مماثلة‭. ‬وقال‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬أربعة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬تخريبية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالنظام‭ ‬الصهيوني‭ (‬إسرائيل‭)... ‬تمّ‭ ‬إعدامهم‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الغربية‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭. ‬وأوضح‭ ‬أنّهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ - ‬وفا‭ ‬هناره‭ ‬وأرام‭ ‬عمري‭ ‬ورحمان‭ ‬برهازو‭ - ‬وامرأة‭ ‬تدعى‭ ‬نسيم‭ ‬نمازي،‭ ‬حُكم‭ ‬عليهم‭ ‬جميعاً‭ ‬بالإعدام‭ ‬بتهم‭ ‬‮«‬المحاربة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬شنّ‭ ‬حرب‭ ‬ضدّ‭ ‬الله‭ ‬و«الإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬موقع‭ ‬ميزان‭ ‬أنّ‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬ارتكبت‭ ‬أعمالاً‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬ضدّ‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الموساد‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أُعدم‭ ‬رجلٌ‭ ‬دين‭ ‬أيضاً‭ ‬بالعمل‭ ‬لصالح‭ ‬الموساد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان‭-‬بلوشستان‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭. ‬ولم‭ ‬تحدد‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬آنذاك‭ ‬هوية‭ ‬الرجل‭ ‬ولكنّها‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬دين‭ ‬‮«‬بالتعاون‭ ‬الاستخباري‭ ‬والتجسّس‭ ‬لصالح‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬المعادي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أعدمت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬دينوا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتتهم‭ ‬طهران‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬التخريبية‭ ‬وبالاغتيالات‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببرنامجها‭ ‬النووي‭. ‬وتقول‭ ‬مجموعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية،‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬بعد‭ ‬الصين‭ ‬لجهة‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭ ‬المنفذة‭. ‬