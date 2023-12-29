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18 قتيلا على الأقل وحوالي مائة جريح في ضربات روسية على أوكرانيا

12/29/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:28

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شنت‭ ‬روسيا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأوكرانية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬كييف‭ ‬مستخدمة‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‮»‬‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وجرح‭ ‬132‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكّدت‭ ‬بولندا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬أن‭ ‬صاروخا‭ ‬روسيّا‭ ‬دخل‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬منه‭ ‬نحو‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬البولندي‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬البولندي‭ ‬الجنرال‭ ‬فيسلاف‭ ‬كوكولا‭: ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صاروخا‭ ‬روسيّا‭ ‬دخل‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬البولندي‭. ‬رصدناه‭ ‬بالرادار‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خرج‭ ‬منه‮»‬‭ ‬فورا‭ ‬باتجاه‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬فولويمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬اليوم،‭ ‬استخدمت‭ ‬روسيا‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬ترسانتها‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬158‭ ‬صاروخا‭ ‬ومسيرة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬دُمر‭ ‬منها‭ ‬114‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬يوري‭ ‬إيغنات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‮»‬‭ ‬باستثناء‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وشهدت‭ ‬ضربات‭ ‬‮«‬مستمرة‭ ‬وبلا‭ ‬انقطاع‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬مساعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندريه‭ ‬يرماك‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬مدنية‭ ‬ومباني‭ ‬مدنية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬نبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬درعنا‭ ‬الجوي‭. ‬لكن‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والقوة‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬كتبت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬كييف‭ ‬بريدجيت‭ ‬برينك‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬تحتاج‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬الآن‭ ‬لمواصلة‭ ‬النضال‭ ‬للتحرر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬2024‮»‬‭. ‬وأفرجت‭ ‬واشنطن‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬الحزمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬الكونجرس‭ ‬لكييف‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬أصاب‭ ‬كافة‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭.
‬ونددت‭ ‬موفدة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬دينيز‭ ‬براون‭ ‬بالهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬مثال‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬المروع‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬2023‭ ‬عاما‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬الهائلة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أدانت‭ ‬فرنسا‭ ‬بـ«أشد‭ ‬درجات‭ ‬الحزم‭ ‬استراتيجية‭ ‬الرعب‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتراجع‭ ‬أمام‭ ‬شيء‮»‬‭.‬وندد‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬بالضربات‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬الجبانة‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمته‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬موجة‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬داعيا‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬هجماتها‭ ‬‮«‬فوراً‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬شعرت‭ ‬بصدمة‭ ‬حيال‭ ‬سلسلة‭ ‬الهجمات‭ ‬الجديدة‭ ‬المنسقة‭ ‬والواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬فورا‭ ‬واحترام‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالنزاعات‮»‬‭.
‬وجاءت‭ ‬الضربات‭ ‬الليلة‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬أوكرانيا‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬فيودوسيا‭ ‬بشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭. ‬وفي‭ ‬كييف‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تفعيل‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بسماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬

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