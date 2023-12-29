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موكب جنائزي رمزي في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

12/29/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:26

شارك‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬متوشحين‭ ‬بالسواد‭ ‬وحاملين‭ ‬دمى‭ ‬تمثل‭ ‬أطفالا‭ ‬قتلى،‭ ‬في‭ ‬موكب‭ ‬جنائزي‭ ‬رمزي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المدمر‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وسار‭ ‬موكب‭ ‬المتظاهرين‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬قرع‭ ‬الطبول،‭ ‬خلف‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬تايمز‭ ‬سكوير‭ ‬في‭ ‬مانهاتن،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬معروفة‭ ‬بشاشاتها‭ ‬الإعلانية‭ ‬العملاقة‭ ‬وتحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬لدى‭ ‬السياح‭.‬

كما‭ ‬حمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬صورا‭ ‬للأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬المتظاهرة‭ ‬جريس‭ ‬ليل‭ (‬64‭ ‬عامًا‭): ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نلفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬قُتل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬طفل،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬باقي‭ ‬الضحايا،‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬نتيجة‭ ‬لهذا‭ ‬القصف‭ ‬والاعتداء‭ ‬المروع‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬المتظاهر‭ ‬ستيفن‭ ‬يانكو‭ (‬39‭ ‬عامًا‭) ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تتمكن‭ ‬المسيرة‭ ‬من‭ ‬تحسيس‭ ‬الناس‭ ‬وجعلهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بإنسانية‭ ‬شعب‭ ‬غزة،‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬وكل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كل‭ ‬الشعوب‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أيضا‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الحليف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬ضد‭ ‬مشروعي‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يدعوان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬لأغراض‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

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