موكب جنائزي رمزي في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:26
شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي في مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي المدمر في غزة.
وسار موكب المتظاهرين على صوت قرع الطبول، خلف لافتة كتب عليها «وقف إطلاق النار الآن» وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، وهي منطقة معروفة بشاشاتها الإعلانية العملاقة وتحظى بشعبية كبيرة لدى السياح.
كما حمل المتظاهرون صورا للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة.
وقالت المتظاهرة جريس ليل (64 عامًا): «نريد أن نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه حتى الآن قُتل ما يقرب من 10 آلاف طفل، من دون احتساب باقي الضحايا، في غزة نتيجة لهذا القصف والاعتداء المروع الذي يستمر بلا هوادة».
وأعرب المتظاهر ستيفن يانكو (39 عامًا) عن أمله أن «تتمكن المسيرة من تحسيس الناس وجعلهم يشعرون بإنسانية شعب غزة، والفلسطينيين، وكل شخص في المنطقة، كل الشعوب».
ويأمل المتظاهرون أيضا الضغط على الحكومة الأمريكية، الحليف الرئيسي لإسرائيل، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعوان إلى «وقف إطلاق النار» لأغراض إنسانية في غزة.
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