قصف إسرائيلي متواصل على غزة.. ووفد من حماس بالقاهرة لمحادثات حول وقف النار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:26

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬قصفه‭ ‬المركّز‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬كارثي‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬يصل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬طرحته‭ ‬مصر‭.‬

وكانت‭ ‬أعمدة‭ ‬دخان‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتصاعد‭ ‬عند‭ ‬الفجر‭ ‬فوق‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬الصغير‭ ‬المحاصر‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬والقصف،‭ ‬والتي‭ ‬تعرّضت‭ ‬مجددا‭ ‬للقصف‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭.‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬إلى21507،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬نشرت‭ ‬أمس‭. ‬وتشمل‭ ‬الحصيلة،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬187‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

بين‭ ‬كومة‭ ‬أنقاض‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭. ‬وقال‭ ‬تيسير‭ ‬أبو‭ ‬العيش‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬جالسين‭ ‬بهدوء‭. ‬فجأة‭ ‬سمعنا‭ ‬انفجارا‭ ‬قويا‭ ‬وبدأ‭ ‬حطام‭ ‬يتساقط‭ ‬علينا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬دُمّرت‭ ‬الشقة،‭ ‬دُمّرت‭ ‬بالكامل‭. ‬كانت‭ ‬بناتي‭ ‬يصرخن‭. ‬هناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الضحايا،‭ ‬نحاول‭ ‬إخراج‭ ‬الجيران‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬

ويظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سكانا‭ ‬يهرعون‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬حاملين‭ ‬جرحى‭ ‬بينهم‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬وأطفال‭ ‬بعضهم‭ ‬برفقة‭ ‬أقرباء‭ ‬يبكون،‭ ‬فيما‭ ‬نقل‭ ‬مصابون‭ ‬على‭ ‬حمّالات‭ ‬قبل‭ ‬تمديدهم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أمام‭ ‬المستشفى‭ ‬حيث‭ ‬انهمك‭ ‬ممرضون‭ ‬حولهم‭.‬

ويقول‭ ‬السكان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬توغلت‭ ‬في‭ ‬البريج‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬بوسط‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الشرقية‭. ‬وكان‭ ‬القصف‭ ‬عنيفا‭ ‬هناك‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬وفي‭ ‬النصيرات‭ ‬والمغازي‭ ‬المجاورتين‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬صورة‭ ‬متطوع‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬المغازي‭ ‬انتشال‭ ‬الموتى‭ ‬والمصابين‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬المدمرة‭ ‬هناك‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬أن‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬النصيرات‭ ‬قتلت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬شخصا‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭.‬

وفي‭ ‬الجنوب‭ ‬تقصف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أيضا‭ ‬استعدادا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وقتل‭ ‬168‭ ‬جنديا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬البري،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭.‬

وفيما‭ ‬تتواصل‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الـ‭ ‬84‭ ‬من‭ ‬العدوان،‭ ‬يصل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬لبحث‭ ‬خطة‭ ‬مصرية‭ ‬بثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬هدن‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭ ‬والإفراج‭ ‬التدريجي‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الرهائن‭ ‬والمعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭. ‬

وسينقل‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬المصريين‭ ‬‮«‬ردّ‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬ملاحظات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬خطتهم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬تتعلق‭ ‬خصوصا‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬طرائق‭ ‬عمليات‭ ‬التبادل‭ ‬المرتقبة‭ ‬وبعدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬سيطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬وبالحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انسحاب‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬مع‭ ‬عائلات‭ ‬رهائن‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ (‬مع‭ ‬الوسطاء‭) ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭. ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬إعادتهم‭ ‬جميعا‭. ‬هذا‭ ‬هدفنا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬انتظار‭ ‬نتيجة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬يعاني‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والذين‭ ‬أرغم‭ ‬1 , 9‭ ‬مليون‭ ‬منهم‭ ‬يمثلون‭ ‬85 % ‭ ‬من‭ ‬التعداد‭ ‬الإجمالي‭ ‬على‭ ‬النزوح،‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬كارثي‭ ‬يهدّد‭ ‬بمجاعة‭. ‬

وقال‭ ‬البائع‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬رفح‭ ‬منتصر‭ ‬الشاعر‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬بيضا‭ ‬وبعض‭ ‬الفاكهة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الفاكهة،‭ ‬وإن‭ ‬توافرت‭ ‬بعض‭ ‬أصناف‭ ‬الخضار،‭ ‬فتكون‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‮»‬‭. ‬

وأحكمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تماما‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحصار‭ ‬البري‭ ‬والبحري‭ ‬والجوي‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬حماس‭ ‬عليه،‭ ‬ولا‭ ‬تصل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬سوى‭ ‬بكميات‭ ‬محدودة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬تفتيشها،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإيصال‭ ‬الفوري‭ ‬والآمن‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬لمساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬قوافل‭ ‬المساعدات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬