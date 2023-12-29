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الأكفان البيضاء في غزة تتراص شاهدة على العدد الضخم من الشهداء المدنيين

12/29/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:27

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬كتب‭ ‬زوج‭ ‬على‭ ‬كفن‭ ‬زوجته‭ ‬التي‭ ‬حصد‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬روحها‭ ‬‮«‬حياتي‭.. ‬عيوني‭.. ‬روحي‮»‬‭ ‬وكتب‭ ‬ابن‭ ‬على‭ ‬كفن‭ ‬والدته‭ ‬‮«‬أمي‭ ‬وكل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

الفقيدتان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭ ‬انقضت،‭ ‬باتت‭ ‬الأكفان‭ ‬البيضاء‭ ‬المتراصة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬رمزا‭ ‬للشهداء‭ ‬المدنيين‭. ‬

وفي‭ ‬مقابل‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والأدوية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬ظلت‭ ‬الأكفان‭ ‬البيضاء‭ ‬وفيرة‭. ‬لكن‭ ‬كلمات‭ ‬الحب‭ ‬لا‭ ‬تكتب‭ ‬عليها‭ ‬كلها،‭ ‬ففي‭ ‬ظل‭ ‬فوضى‭ ‬العدوان،‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬رحلوا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوياتهم‭. ‬

في‭ ‬تلك‭ ‬الحالات‭ ‬يحمل‭ ‬الكفن‭ ‬كلمات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ذكر‭ ‬مجهول‮»‬‭ ‬و«أنثى‭ ‬مجهولة‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬الدفن‭ ‬يتم‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬للموتى‭ ‬وتوثيق‭ ‬تاريخ‭ ‬وموقع‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياتهم‭ ‬ليتسنى‭ ‬لذويهم‭ ‬التعرف‭ ‬عليهم‭ ‬يوما‭ ‬ما‭.‬

وحتى‭ ‬إن‭ ‬تفاقم‭ ‬الصراع‭ ‬أكثر‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تواكب‭ ‬إمدادات‭ ‬الأكفان‭ ‬البيضاء‭ ‬التي‭ ‬تتبرع‭ ‬بها‭ ‬حكومات‭ ‬عربية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬خيرية‭ ‬وتيرة‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭. ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬صعوبات‭ ‬بسبب‭ ‬العدد‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬توجد‭ ‬فجوات‭ ‬في‭ ‬إتاحتها‭ ‬بين‭ ‬مكان‭ ‬وآخر‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬موسى‭ ‬المتطوع‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬قيراطان‭ ‬لتجهيز‭ ‬الموتى‭ ‬‮«‬فوجئنا‭ ‬بأن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الأكفان‭.. ‬مخزون‭ ‬الأكفان‭ ‬اللي‭ ‬كان‭ ‬أهل‭ ‬الخير‭ ‬متبرعين‭ ‬فيه‭ ‬نفد‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭... ‬مكانش‭ ‬عندي‭ ‬أكفان‭ ‬كنت‭ ‬أواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الأكفان‭ ‬وكنت‭ ‬تقريبا‭ ‬أحط‭ ‬أربعة‭ ‬خمسة‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬كفن‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أبو‭ ‬موسى‭ ‬قائلا‭ ‬وهو‭ ‬يصف‭ ‬ما‭ ‬يواجههم‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭: ‬‮«‬فيه‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المشارط‭.. ‬المقصات‭ ‬اللي‭ ‬تلزمنا‭ ‬عشان‭ ‬نجهز‭ ‬الأكفان‭ ‬طبعا‭.. ‬زي‭ ‬ما‭ ‬أنت‭ ‬عارف‭ ‬الوضع‭ ‬فيه‭ ‬حصار‭ ‬ومفهش‭ ‬مواد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فبنلاقي‭ ‬صعوبة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬المقصات‭.. ‬المشارط‭.. ‬القطن‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أرقام‭ ‬الشهداء‭ ‬خيالية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرات‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والتصعيد‭. ‬

ويقول‭ ‬مروان‭ ‬الهمص‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬أبو‭ ‬يوسف‭ ‬النجار‭ ‬إن‭ ‬شيوع‭ ‬الأكفان‭ ‬البيضاء‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬المعاناة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كترة‭ ‬الشهداء‭ ‬جعلت‭ ‬الكفن‭ ‬الأبيض‭ ‬رمزا‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬وأصبح‭ ‬يوازي‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬تأثيره‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬العالم‭ ‬ومعرفة‭ ‬العالم‭ ‬برمزية‭ ‬قضيتنا‭... ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬الكفن‭ ‬هو‭ ‬رمز‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ورمز‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭.. ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬ضد‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬الأكفان‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬تبرع‭ ‬عربية‭ ‬تصل‭ ‬مغلفة‭ ‬وبها‭ ‬مستلزمات‭ ‬تجهيز‭ ‬الجثمان‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬في‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬الأكفان‭ ‬قماش‭ ‬ونايلون‭... ‬الأكياس‭ ‬النايلون‭ ‬بتيجي‭ ‬بلونين‭ ‬أبيض‭ ‬وأسود،‭ ‬أحيانا‭ ‬نستخدم‭ ‬اللونين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحضير‭ ‬جثامين‭ ‬الشهداء‭ ‬للدفن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أحيانا‭ ‬بتحصل‭ ‬وبتجينا‭ ‬مساعدات‭ ‬أكفان‭ ‬باللون‭ ‬الأسود‭.. ‬بس‭ ‬إحنا‭ ‬نحاول‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬تجنبها‭ ‬طالما‭ ‬موجود‭ ‬اللون‭... ‬وبنفضل‭ ‬الأبيض‭.. ‬الكميات‭ ‬الموجودة‭ ‬لدينا‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الأكفان‭ ‬القماشية‭ ‬باللون‭ ‬الأبيض‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الأوقات‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لحظة‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬يسارع‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬للسوق‭ ‬لشراء‭ ‬كفن‭. ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭ ‬الصحفي‭ ‬المحلي‭ ‬جاء‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بمشاهد‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬والدمار‭ ‬وضعته‭ ‬أمام‭ ‬موقف‭ ‬رأى‭ ‬فيه‭ ‬جثث‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬أحبائه‭ ‬تسحب‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الركام،‭ ‬منهم‭ ‬أمه‭ ‬وشقيقه‭.‬

راح‭ ‬الستة‭ ‬ضحية‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬ودمرت‭ ‬الضربة‭ ‬البناية‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬وهم‭ ‬نائمون‭. ‬

وروى‭ ‬كيف‭ ‬أخذ‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬الأكثر‭ ‬إيلاما‭ ‬في‭ ‬حياته‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أخذت‭ ‬الأكفان‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬وكفنتهم‭ ‬بنفسي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬أول‭ ‬واحد‭ ‬كفنته‭ ‬أخوي،‭ ‬البقية‭ ‬ومن‭ ‬ضمنهم‭ ‬أمي‭ ‬إجو‭ ‬ملفوفين‭ ‬بالبطانيات‭ ‬فما‭ ‬رضيتش‭ ‬أكشف‭ ‬عنهم‭ ‬وحطيت‭ ‬الكفن‭ ‬فوق‭ ‬الأغطية،‭ ‬لفيتهم‭ ‬كويس‭ ‬وودعتهم‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬وأنا‭ ‬بكفنهم‭ ‬كنت‭ ‬بحكي‭ ‬معهم‭.. ‬قلت‭ ‬لهم‭ ‬سلموا‭ ‬على‭ ‬أبوي‭.. ‬وطلبت‭ ‬منهم‭ ‬يتشفعولي‭ ‬عند‭ ‬ربي‭ ‬أنا‭ ‬وعيلتي‭... ‬وأنا‭ ‬بكفنهم‭ ‬كنت‭ ‬بتساءل‭ ‬شو‭ ‬ذنبهم،‭ ‬شو‭ ‬اللي‭ ‬عملوه؟‭ ‬ليش‭ ‬تم‭ ‬قتلهم‭ ‬بهاي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحشية؟‭ ‬ليش‭ ‬إسرائيل‭ ‬قتلتهم‭ ‬وهم‭ ‬نايمين‭ ‬في‭ ‬سلام؟‮»‬‭.‬

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