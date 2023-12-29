الجولة (3) من دوري الاتحاد للكرة الطائرةالمعامير والبسيتين يقابلان الدّير والتضامن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تحتضن‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المعامير‭ ‬والدّير‭ (‬بدون‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬مباراة‭ ‬فريقي‭ ‬البسيتين‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬والتضامن‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساء‭.‬

المعامير‭ ‬ x ‭ ‬الدير‭:‬

الفريقان‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬خاضا‭ ‬مواجهتين‭ ‬لم‭ ‬يتذوّقا‭ ‬فيهما‭ ‬طعم‭ ‬الفوز،‭ ‬ولقاء‭ ‬اليوم‭ ‬نتيجته‭ ‬لا‭ ‬تنقسم‭ ‬على‭ ‬اثنين،‭ ‬وفرصة‭ ‬لكلاهما‭ ‬كي‭ ‬يعرف‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول،‭ ‬وسبق‭ ‬للفريقين‭ ‬أن‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬وخرج‭ ‬منه‭ ‬الدير‭ ‬فائزا،‭ ‬فالفريقان‭ ‬يحدوهما‭ ‬طموح‭ ‬ليكونا‭ ‬أحد‭ ‬أضلاع‭ ‬مربّع‭ ‬الدوري،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬منهما‭ ‬أن‭ ‬يترجما‭ ‬طموحهما‭ ‬عمليا‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهد‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭.‬

الفريقان‭ ‬متكافئان‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬الدير‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬خبرة‭ ‬بعض‭ ‬عناصره،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬وحده‭ ‬دون‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وتقليل‭ ‬منسوب‭ ‬الأخطاء‭.‬

البسيتين‭ ‬ x ‭ ‬التضامن‭:‬

لعب‭ ‬البسيتين‭ ‬جولتين‭ ‬حصل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وخاض‭ ‬التضامن‭ ‬مثلهما‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارة،‭ ‬ولقاء‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متكافئا،‭ ‬ولذا‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬توقّع‭ ‬نتيجته‭.‬

يعتمد‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬مدربه‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬تملك‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب،‭ ‬بينما‭ ‬يعوّل‭ ‬التضامن‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬على‭ ‬عناصره‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬عطائها،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬البسيتين‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬بصانع‭ ‬ألعابه‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬المواجهة‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‭ ‬التوقع،‭ ‬ومتى‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬البسيتين‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬فعليه‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬التضامن‭ ‬الطاولة‭ ‬عليه‭.‬