الجولة (3) من دوري الاتحاد للكرة الطائرةالمعامير والبسيتين يقابلان الدّير والتضامن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحتضن صالة عيسى بن راشد اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة، إذ يلعب في المباراة الأولى فريقا المعامير والدّير (بدون نقاط) في الساعة 6:00 مساء، يعقبها مباراة فريقي البسيتين (6 نقاط) والتضامن (4 نقاط) في الساعة 7:30 مساء.
المعامير x الدير:
الفريقان قبل مباراة هذا المساء خاضا مواجهتين لم يتذوّقا فيهما طعم الفوز، ولقاء اليوم نتيجته لا تنقسم على اثنين، وفرصة لكلاهما كي يعرف الانتصار الأول، وسبق للفريقين أن التقيا في منافسات دوري عيسى بن راشد العام، وخرج منه الدير فائزا، فالفريقان يحدوهما طموح ليكونا أحد أضلاع مربّع الدوري، وهذا يتطلب منهما أن يترجما طموحهما عمليا إلى مضاعفة الجهد وتحسين الأداء العام.
الفريقان متكافئان من الناحية النظرية، وإن كان الدير يتفوق على مستوى خبرة بعض عناصره، غير أنّ ذلك لا يكفي وحده دون العمل على تطبيق تعليمات الجهاز الفني، وتقليل منسوب الأخطاء.
البسيتين x التضامن:
لعب البسيتين جولتين حصل منهما على 6 نقاط، وخاض التضامن مثلهما وحصل على 4 نقاط من فوز وخسارة، ولقاء هذا المساء ينتظر أن يكون متكافئا، ولذا من الصعوبة بمكان توقّع نتيجته.
يعتمد البسيتين الذي يقوده مدربه يوسف الحايكي على عناصر تملك الخبرة في مختلف مراكز اللعب، بينما يعوّل التضامن بقيادة مدربه يونس الهدار على عناصره الشابة التي لا يمكن التقليل من عطائها، وينتظر أن يدفع البسيتين منذ انطلاق المباراة بصانع ألعابه أحمد عبد الحسين على اعتبار أنّ المواجهة قوية وصعبة التوقع، ومتى لم يعرف البسيتين التعامل مع المباراة فعليه أن ينتظر أن يقلب التضامن الطاولة عليه.
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