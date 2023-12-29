دار كليب يفتقد خدمات قائده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعرض محمود عبدالواحد كابتن طائرة دار كليب لكسر في إصبع يده اليسرى خلال لقاء فريقه أمام المحرق ضمن منافسات الجولة الثالثة من سداسي دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة.
وكان تشكيل دار كليب أمام فريق النبيه صالح في الجولة الرابعة قد خلا من وجود محمود عبدالواحد الذي شوهد جالسا مع على مقاعد البدلاء.
وقال كابتن عنيد دار كليب إن الإصابة حصلت حينما كان في حالة دفاع في إحدى الكرات، ولم يشعر بالآلام إلا بعد المباراة، وربما يستغرق غيابه عن اللعب قرابة ثلاثة أسابيع بحسب تقديره.
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