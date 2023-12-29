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دار كليب يفتقد خدمات قائده

12/29/2023 7:21:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعرض‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬إصبع‭ ‬يده‭ ‬اليسرى‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وكان‭ ‬تشكيل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬قد‭ ‬خلا‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الذي‭ ‬شوهد‭ ‬جالسا‭ ‬مع‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬

وقال‭ ‬كابتن‭ ‬عنيد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬إن‭ ‬الإصابة‭ ‬حصلت‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬دفاع‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الكرات،‭ ‬ولم‭ ‬يشعر‭ ‬بالآلام‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬وربما‭ ‬يستغرق‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬بحسب‭ ‬تقديره‭.‬

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