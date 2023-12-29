رضا علي من الكويت ((للملحق الرياضي)):القادسية يتحسّن وهدفنا حاليا مربّع الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوضح رضا علي مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي القادسية الكويتي أنّ فريقه بات أداؤه يتحسّن من مباراة لأخرى، وأنّ التفكير حاليا منصبّ على أن يكون الفريق أحد أضلاع المربّع الذهبي للدوري.
وكان مسؤولو نادي القادسية قد تعاقدوا مع رضا علي لخلافة مدرب الفريق السابق الأرجنتيني جوليان الذي ترك مهمته مع الفريق بالتراضي مع مسؤولي النادي.
وتابع مدرب القادسية في تصريحه للملحق الرياضي في «أخبار الخليج» قائلا: الحمد لله حاليا الفريق يحتلّ المركز الثاني، وأنّ الهدف في المربّع سيتغير بحسب تعبيره.
وقال إنّ الفريق يتدرب على فترتين صباحية ومسائية وأنّ جدية اللاعبين واضحة في التزاماتهم وأدائهم، وهذا أمر إيجابي في حدّ ذاته، ويعطيك انطباعا بأنّ الفريق سيلعب على نهائيات الدوري بإذن الله تعالى.
ولفت رضا علي إلى أنّ إدارة النادي متابعة للفريق وما حضورها اليومي إلا دليل على مسؤوليتها ووقوفها مع الفريق، ويرى أنّ التوقيت الحالي من الصعوبة بمكان أن تحصل على محترف أفضل من المحترفين الموجودين مع الفريق اللذان يظهران الجدية في الحصص التدريبية وأنّ مستواهما في ارتفاع، وأنّ هناك مشاركة خارجية تنتظر الفريق في بطولة غرب آسيا بمدينة صحار العمانية ونمني النفس بأن يظهر مستوى المحترفين الحقيقي.
وقال مدرب القادسية إنّه حاليا ينصب تفكيره على رفع مستوى الفريق بصفة عامة، والعمل على تقليل الأخطاء والتي وصفها بالبسيطة، والتي من شأنها أن تكلف الفريق الثمن باهظا زد على ذلك العمل على إيصال الفريق إلى نهائيي الدوري والكأس وهذا يتطلب منهم مضاعفة العمل والجهد بتظافر جهود الجميع من مسؤولين وجهاز فني ولاعبين ومن الأخيرين على وجه التحديد.
MENAFN29122023000055011008ID1107669364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.