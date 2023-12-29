رضا علي من الكويت ((للملحق الرياضي)):القادسية يتحسّن وهدفنا حاليا مربّع الدوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوضح‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬بات‭ ‬أداؤه‭ ‬يتحسّن‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬لأخرى،‭ ‬وأنّ‭ ‬التفكير‭ ‬حاليا‭ ‬منصبّ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفريق‭ ‬أحد‭ ‬أضلاع‭ ‬المربّع‭ ‬الذهبي‭ ‬للدوري‭.‬

وكان‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬قد‭ ‬تعاقدوا‭ ‬مع‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬لخلافة‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬السابق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬جوليان‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬مهمته‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بالتراضي‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي‭. ‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬القادسية‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬قائلا‭: ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬حاليا‭ ‬الفريق‭ ‬يحتلّ‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وأنّ‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬المربّع‭ ‬سيتغير‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬الفريق‭ ‬يتدرب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬وأنّ‭ ‬جدية‭ ‬اللاعبين‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬التزاماتهم‭ ‬وأدائهم،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬حدّ‭ ‬ذاته،‭ ‬ويعطيك‭ ‬انطباعا‭ ‬بأنّ‭ ‬الفريق‭ ‬سيلعب‭ ‬على‭ ‬نهائيات‭ ‬الدوري‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

ولفت‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬متابعة‭ ‬للفريق‭ ‬وما‭ ‬حضورها‭ ‬اليومي‭ ‬إلا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬ووقوفها‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬التوقيت‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬محترف‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬الموجودين‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬اللذان‭ ‬يظهران‭ ‬الجدية‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬وأنّ‭ ‬مستواهما‭ ‬في‭ ‬ارتفاع،‭ ‬وأنّ‭ ‬هناك‭ ‬مشاركة‭ ‬خارجية‭ ‬تنتظر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بمدينة‭ ‬صحار‭ ‬العمانية‭ ‬ونمني‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يظهر‭ ‬مستوى‭ ‬المحترفين‭ ‬الحقيقي‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬القادسية‭ ‬إنّه‭ ‬حاليا‭ ‬ينصب‭ ‬تفكيره‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بالبسيطة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬الفريق‭ ‬الثمن‭ ‬باهظا‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬نهائيي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬مضاعفة‭ ‬العمل‭ ‬والجهد‭ ‬بتظافر‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬وجهاز‭ ‬فني‭ ‬ولاعبين‭ ‬ومن‭ ‬الأخيرين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬











