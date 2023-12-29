Saturday, 30 December 2023 06:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العابد: فوزنا السابق على المعامير يعطينا أفضلية ولكن..

12/29/2023 7:21:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬علي‭ ‬العابد‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭ ‬إنّ‭ ‬فوزهم‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬بدون‭ ‬شكّ‭ ‬يعطيهم‭ ‬أفضلية‭ ‬معنوية‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الفوز‭ ‬السابق‭ ‬وحده‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يكفي‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريق‭ ‬اليوم‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬كمعد‭ ‬ما‭ ‬يهمه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتها‭ ‬عند‭ ‬فريقه‭ ‬اليوم،‭ ‬لأنّ‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬سيئة‭ ‬جدا‭ ‬خلال‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬اللتين‭ ‬خاضهما‭ ‬فريقه‭.‬

ويتفق‭ ‬معد‭ ‬الدير‭ ‬أنّ‭ ‬الخبرة‭ ‬تصبّ‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬فريقه،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الملعب‭ ‬لا‭ ‬يدري‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬فيه،‭ ‬إذ‭ ‬الأداء‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬كلمة‭ ‬الفصل‭ ‬والحسم‭.‬

MENAFN29122023000055011008ID1107669363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث