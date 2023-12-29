العابد: فوزنا السابق على المعامير يعطينا أفضلية ولكن..

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬علي‭ ‬العابد‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭ ‬إنّ‭ ‬فوزهم‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬بدون‭ ‬شكّ‭ ‬يعطيهم‭ ‬أفضلية‭ ‬معنوية‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الفوز‭ ‬السابق‭ ‬وحده‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يكفي‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريق‭ ‬اليوم‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬كمعد‭ ‬ما‭ ‬يهمه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتها‭ ‬عند‭ ‬فريقه‭ ‬اليوم،‭ ‬لأنّ‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬سيئة‭ ‬جدا‭ ‬خلال‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬اللتين‭ ‬خاضهما‭ ‬فريقه‭.‬

ويتفق‭ ‬معد‭ ‬الدير‭ ‬أنّ‭ ‬الخبرة‭ ‬تصبّ‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬فريقه،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الملعب‭ ‬لا‭ ‬يدري‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬فيه،‭ ‬إذ‭ ‬الأداء‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬كلمة‭ ‬الفصل‭ ‬والحسم‭.‬