العابد: فوزنا السابق على المعامير يعطينا أفضلية ولكن..

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال علي العابد صانع ألعاب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي الدير إنّ فوزهم السابق على فريق المعامير في منافسات دوري عيسى بن راشد العام بدون شكّ يعطيهم أفضلية معنوية في خوض مباراة اليوم، إلا أنّ الفوز السابق وحده لم يعد يكفي بدون أن يقدم الفريق اليوم الأداء الجيد.
وقال إنه كمعد ما يهمه أن تكون الكرة الأولى في أحسن حالاتها عند فريقه اليوم، لأنّ الكرة الأولى كانت سيئة جدا خلال المباراتين الأخيرتين اللتين خاضهما فريقه.
ويتفق معد الدير أنّ الخبرة تصبّ في صالح فريقه، غير أنّ الملعب لا يدري ما الذي يحصل فيه، إذ الأداء هو الذي تكون له كلمة الفصل والحسم.
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