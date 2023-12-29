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النبيه صالح يستثمر (الغيابات) ويجرّع دار كليب خسارته الأولى

12/29/2023 7:21:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استثمر‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬غياب‭ ‬ثنائي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬وعباس‭ ‬سلطان‭ ‬ليجرّع‭ ‬العنيد‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬لشوطين‭ ‬17‭-‬25،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬15‭-‬25،‭ ‬15‭-‬13‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استكمال‭ ‬منافسات‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬1‭) ‬وحسين‭ ‬الكعبي‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬ويرفع‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬

ويدين‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬إلى‭ ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬الذي‭ ‬هزّ‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬حسن‭ ‬ناصر‭ ‬الذي‭ ‬عوّض‭ ‬غياب‭ ‬زميله‭ ‬الليبرو‭ ‬عباس‭ ‬سلطان،‭ ‬ويحسب‭ ‬لزملاء‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬قائد‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬عودتهم‭ ‬لأجواء‭ ‬المباراة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬فضّل‭ ‬فيه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬سحب‭ ‬لاعبه‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬وتعويضه‭ ‬بالبديل‭ ‬جعفر‭ ‬صادق‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬هزيل‭ ‬استثمره‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وقد‭ ‬تأثر‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬بغياب‭ ‬الثنائي‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬للإصابة‭ ‬والليبرو‭ ‬عباس‭ ‬سلطان‭ ‬لظروف‭ ‬عملية،‭ ‬واقتصر‭ ‬الأداء‭ ‬الهجومي‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬فيه‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬لمعد‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭.‬

وقدم‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أداء‭ ‬هجوميا‭ ‬فاعلا‭ ‬من‭ ‬محترفه‭ ‬النيجيري‭ ‬أويديبو‭ ‬وحسين‭ ‬عاشور‭ ‬وجعفر‭ ‬صادق‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالواحد‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬وجسيد‭ ‬هاشم‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬والمباراة‭ ‬من‭ ‬مركز6‭.‬

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