النبيه صالح يستثمر (الغيابات) ويجرّع دار كليب خسارته الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استثمر فريق النبيه صالح غياب ثنائي دار كليب محمود عبدالواحد وعباس سلطان ليجرّع العنيد خسارته الأولى بثلاثة أشواط لشوطين 17-25، 25-23، 25-22، 15-25، 15-13 في لقاء استكمال منافسات سداسي دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة الذي احتضنته صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقاده الدوليان محمد خاتم (1) وحسين الكعبي (2)، ليصبح رصيد دار كليب 9 نقاط ويرفع النبيه صالح رصيده إلى 5 نقاط.
ويدين النبيه صالح في فوزه إلى الإرسال التكتيكي الذي هزّ به استقبال حسن ناصر الذي عوّض غياب زميله الليبرو عباس سلطان، ويحسب لزملاء حسين عاشور قائد النبيه صالح عودتهم لأجواء المباراة ابتداء من الشوط الثاني الذي فضّل فيه النبيه صالح سحب لاعبه سيد هاشم وتعويضه بالبديل جعفر صادق بعد أداء هزيل استثمره دار كليب في الشوط الأول.
وقد تأثر دار كليب خاصة على مستوى الكرة الأولى بغياب الثنائي قائد الفريق محمود عبدالواحد للإصابة والليبرو عباس سلطان لظروف عملية، واقتصر الأداء الهجومي على الأطراف الذي بات فيه محمد يعقوب الخيار الأول لمعد علي حبيب.
وقدم النبيه صالح أداء هجوميا فاعلا من محترفه النيجيري أويديبو وحسين عاشور وجعفر صادق وعلي عبدالواحد ومحمد جاسم وجسيد هاشم الذي وضع بصمته على نقطة الشوط الخامس والمباراة من مركز6.
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