الهلال يفوز على الفيحاء ويعزز صدارته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عزز‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الفيحاء‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬فوز‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬أبها‭ ‬4‭/‬3‭.‬

وأنهى‭ ‬الهلال‭ ‬والفيحاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بعدما‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬اتيحت‭ ‬لهما‭ ‬أمام‭ ‬المرميين‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬الهلال‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬علي‭ ‬البليهي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬53‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬النصر،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الفيحاء‭ ‬عند‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬فاز‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬أبها‭ ‬4‭/‬3‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬سجل‭ ‬أهداف‭ ‬الرائد‭ ‬خالد‭ ‬السبيعي‭ ‬ومحمد‭ ‬فوزي‭ ‬وكريم‭ ‬البركاوي‭ ‬وعمر‭ ‬جونزاليس‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬21‭ ‬و46‭ ‬و50‭ ‬والسابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬سجل‭ ‬أهداف‭ ‬أبها‭ ‬حسن‭ ‬هاشم‭ ‬العلي‭ (‬هدفين‭) ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬17‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وفابيان‭ ‬نوجويرا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬67‭.‬

ورفع‭ ‬الرائد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬أبها‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬