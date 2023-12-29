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فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز يحقق المركز الأول في بطولة الاتحاد الملكي

12/29/2023 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بالرفة،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ .‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقدم‭ ‬اللواء‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬معيوف‭ ‬الرميحي‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬بإهداء‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ومساندته‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬وإلى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم‭ ‬والاهتمام‭ ‬بمتابعة‭ ‬التحضيرات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬فعاليات‭ ‬المسابقة،‭ ‬وللاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬التجهيز‭ ‬والإعداد‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭.‬

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