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الرفاع والمحرق.. قمة منتظرة

12/29/2023 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬ السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬الخالدية‭ ‬والاتحاد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

وتستكمل‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ (‬الأحد‭) ‬بمواجهتي‭ ‬البسيتين‭ ‬والأهلي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬المنامة‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

قمة‭ ‬منتظرة‭ ‬تجمع‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني‭ ‬والجماهيري،‭ ‬إذ‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مواجهتهما‭ ‬ساخنة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬وتحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬كبيرة‭.‬

الرفاع‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بعدما‭ ‬اكتسح‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬5/0‭)‬،‭ ‬والمحرق‭ ‬اجتاز‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭)‬،‭ ‬وآخر‭ ‬مواجهة‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري،‭ ‬وانتهى‭ ‬للرفاع‭ (‬3/2‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المحرق‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬للفريقين‭ ‬بهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬تحديدًا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬3/0‭) ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬1/4‭).‬

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