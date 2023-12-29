الرفاع والمحرق.. قمة منتظرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم (السبت) منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم بإقامة مباراتين تنطلقان في تمام الساعة 5:30 مساءً، الرفاع والمحرق على استاد البحرين الوطني، الخالدية والاتحاد على استاد نادي المحرق.
وتستكمل مباريات هذا الدور يوم غدٍ (الأحد) بمواجهتي البسيتين والأهلي على استاد البحرين الوطني، المنامة والاتفاق على استاد نادي المحرق.
قمة منتظرة تجمع فريق الرفاع والمحرق على الصعيد الفني والجماهيري، إذ دائمًا ما تكون مواجهتهما ساخنة في مختلف البطولات، وتحظى بمتابعة كبيرة.
الرفاع بلغ هذا الدور بعدما اكتسح عالي بنتيجة (5/0)، والمحرق اجتاز قلالي بنتيجة (1/0)، وآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت من خلال القسم الأول لدوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي الجاري، وانتهى للرفاع (3/2) على ملعب المحرق وبين جمهوره.
على صعيد مسابقة «أغلى الكؤوس» ستكون هذه المواجهة هي الثالثة للفريقين بهذه المرحلة تحديدًا، حيث فاز الرفاع في عام 2022 بركلات الجزاء (3/0) وكذلك في عام 2021 بركلات الجزاء (1/4).
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