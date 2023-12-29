زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادي بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي 2024/2025. وكشف بيان نشره الاتحاد السعودي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن الاشتراطات اللازمة على الاندية تتضمن تسجيل
ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.
كما تتضمن الاشتراطات تسجيل لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.
كما تضمنت الشروط استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.
كما يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد السعودية (ويُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي)، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين.
ويأتي القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.
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