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زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن

12/29/2023 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ورابطة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬تعديل‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بأندية‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬لاعبًا‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحقية‭ ‬كل‭ ‬نادي‭ ‬بتسجيل‭ ‬عدد‭ ‬10‭ ‬لاعبين‭ ‬غير‭ ‬سعوديين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2025‭. ‬وكشف‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬الاندية‭ ‬تتضمن‭ ‬تسجيل
ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬غير‭ ‬سعوديين‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬لتاريخ‭ ‬الميلاد‭.‬

كما‭ ‬تتضمن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬تسجيل‭ ‬لاعبين‭ ‬اثنين‭ ‬غير‭ ‬سعوديين‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬2003‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬لدى‭ ‬الأندية‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الشروط‭ ‬استمرار‭ ‬أحقية‭ ‬كل‭ ‬نادٍ‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬لاعب‭ ‬واحد‭ ‬محترف‭ (‬مواليد‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1998‭ ‬فما‭ ‬فوق‭.‬

كما‭ ‬يحق‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬تسجيل‭ ‬عدد‭ ‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬غير‭ ‬سعوديين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحترف‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬السعودية‭ (‬ويُستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مسابقتا‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬السعوديين‭ ‬المسجلين‭.‬

ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬دعم‭ ‬الأندية،‭ ‬وإدارة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭.‬

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